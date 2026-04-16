VNGGAMES sẽ phát hành siêu phẩm Total Football VNG tại Đông Nam Á vào ngày 22/4

VNGGames, Nhà phát hành game hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, chính thức công bố phát hành siêu phẩm trò chơi bóng đá di động mới Total Football VNG trên toàn thị trường Đông Nam Á. Là tựa game đến từ GALA Sports, một trong những nhà phát triển hàng đầu của dòng game thể thao di động, Total Football VNG sẽ ra mắt vào ngày 22.04.2026 trên nền tảng di động và hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thể thao sống động, chân thực cho cộng đồng game thủ Đông Nam Á, đồng thời góp phần tạo nên bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt trước thềm Vòng Chung Kết FIFA World Cup 2026.

Trong giai đoạn "Đăng ký trước" kéo dài từ ngày 30.03 - 21.04.2026, Total Football VNG hiện tại đã ghi nhận hơn 2 triệu ghi danh và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía cộng đồng game thủ. Với bản quyền hình ảnh lên tới hơn 60,000 cầu thủ được cấp phép chính thức từ FIFPro - Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới, sản phẩm Total Football VNG được đánh giá sẽ mở ra kỷ nguyên mới của dòng game bóng đá di động vốn đề cao kỹ năng và trải nghiệm người dùng.

Phiên bản ra mắt chính thức của Total Football VNG tại khu vực Đông Nam Á sẽ mang lại trải nghiệm bóng đá chân thực với nền đồ họa 3D sống động, chuyển động mượt mà từ các cầu thủ cũng như âm thanh mô phỏng các sân cỏ ngoài đời thực. Các nội dung của trò chơi sẽ được cập nhật liên tục dựa theo các sự kiện bóng đá thực tế và được xây dựng nhiều chế độ chơi đa dạng như Career, Ranked Mach hay Tournament, giúp cho các game thủ được thỏa sức thể hiện tài năng cùng bạn bè cũng như người chơi toàn cầu.

Không những vậy, để tối ưu hóa trải nghiêm của người dùng, Total Football VNG thậm chí áp dụng công nghệ VAR để đảm bảo sự fair-play trong từng tình huống. Trò chơi còn hỗ trợ điều khiển tay cầm để giúp cho các anh em game thủ có thêm lựa chọn khi chơi, cũng như thể hiện phong độ tốt nhất để ra sân tranh tài. Kể cả các động tác ăn mừng, chào sân cũng được thiết kế bản địa hóa dành cho người chơi Total Football VNG mỗi khu vực, mang lại cảm giác như đang theo dõi một trận đấu bóng đá thực sự ngoài đời.

Đặc biệt, nhằm chào mừng dịp ra mắt trò chơi và mang tới những trải nghiệm bản địa hóa đặc sắc, Total Football VNG hân hạnh công bố hợp tác đỉnh cao cùng cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc với vai trò là Đại sứ thương hiệu của thị trường Việt Nam. Ngôi sao trẻ của đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam không chỉ đồng hành với vai trò Đại sứ hình ảnh mà còn được tích hợp in-game khi trở thành cầu thủ thuộc thẻ mùa độc quyền Pride of SEA, sắp được xuất hiện trong phiên bản ra mắt chính thức của Total Football VNG.

Đối với VNGGames, quyết định lựa chọn cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, một trong những gương mặt tài năng và giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam, cho thấy định hướng của Total Football VNG trong việc đầu tư lâu dài vào những giá trị chân thực, cũng như muốn đề cao tinh thần cống hiến và khát vọng vươn tầm của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ trẻ sở hữu nhiều thành tích nổi bật, từng để lại nhiều dấu ấn đậm nét tại các đấu trường thể thao tầm cỡ khu vực và châu lục. Trong năm 2025, đây là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam với nhiều danh hiệu cá nhân cao quý như "Quả Bóng Bạc Việt Nam", "Vua Phá Lưới" Vòng Chung Kết U23 Châu Á 2026 cùng những màn tỏa sáng trong màu áo cả đội tuyển U23 và đội tuyển Quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của bóng đá nước nhà trên bản đồ châu lục.

Với những phẩm chất tiêu biểu cho thế hệ trẻ tài năng cùng hình ảnh chuyên nghiệp, Nguyễn Đình Bắc được xem là gương mặt sáng giá để đồng hành cùng Total Football VNG trong thời gian tới. Trên cương vị là Đại sứ thương hiệu, cầu thủ sinh năm 2004 sẽ cùng Total Football VNG sát cánh trong các hoạt động truyền thông và chương trình cộng đồng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một tựa game bóng đá di động chân thực, gần gũi và luôn hết mình vì cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.

"Chúng tôi kỳ vọng Total Football VNG không chỉ là một tựa game, mà còn là cầu nối giữa bóng đá điện tử và bóng đá đời thực, nơi người hâm mộ được sống trọn niềm đam mê với quả bóng tròn cùng những ngôi sao triển vọng như Nguyễn Đình Bắc." - Chia sẻ từ Đại diện NPH VNGGames về kỳ vọng dành cho sản phẩm mới Total Football VNG.