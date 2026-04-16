Văn Hậu lái Porsche đưa Doãn Hải My cùng đi gia hạn hợp đồng với CLB CAHN, nàng WAG qua "cam thường" vẫn xinh

Sáng ngày 16/4, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tự lái xe đưa vợ là Doãn Hải My cùng đến trụ sở câu lạc bộ CAHN để hoàn tất thủ tục ký kết hợp gia hạn hợp đồng. Sự xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Hải My luôn đồng hành cùng chồng trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp.





Văn Hậu lái xe đưa vợ cùng đi gia hạn hợp đồng với CLB CAHN

Hậu vệ Văn Hậu đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Công an Hà Nội thêm 3 mùa giải. Buổi ký kết sáng 16/4 được xem là bước hoàn tất cuối cùng, đánh dấu việc hậu vệ sinh năm 1999 tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng ngành công an đến năm 2029.

Gia nhập Công an Hà Nội từ cuối năm 2022, Văn Hậu nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột nơi hàng phòng ngự. Anh góp công lớn giúp đội bóng lên ngôi vô địch V.League ngay trong mùa giải đầu tiên thăng hạng, qua đó trở thành một trong những nhân tố không thể thay thế trong đội hình.

Dù thời gian gần đây gặp nhiều vấn đề về chấn thương và chưa thể thi đấu ổn định, ban lãnh đạo Công an Hà Nội vẫn thể hiện niềm tin lớn khi quyết định giữ chân cầu thủ này bằng bản hợp đồng dài hạn. Động thái này cho thấy đội bóng đặt kỳ vọng Văn Hậu sẽ sớm bình phục và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục các mục tiêu sắp tới.

Hải My luôn đồng hành cùng chồng trong mọi dấu mốc quan trọng

Ngoài Văn Hậu, Đình Trọng và Thành Long cùng gia hạn hợp đồng hôm nay

Về phía cá nhân, việc gia hạn hợp đồng cũng thể hiện mong muốn gắn bó lâu dài của Văn Hậu với môi trường thi đấu ổn định tại V.League, sau quãng thời gian thi đấu ở nước ngoài. Sự đồng hành của Doãn Hải My trong ngày ký kết không chỉ là điểm nhấn bên lề mà còn cho thấy hậu phương vững chắc của Văn Hậu, tiếp thêm động lực để anh sớm trở lại mạnh mẽ trên sân cỏ.