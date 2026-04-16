"Mở sân pickleball giống như chơi game 1 mạng"

Mở sân pickleball ở thời điểm hiện tại không khác gì chơi tựa game chỉ có 1 mạng. Qua được hết thì "phá đảo" nhưng chỉ cần đi sai một bước, rất có thể là "game over", không có cơ hội làm lại.

Giai đoạn đầu của cơn sốt, nhiều người từng nghĩ đây là "kèo thơm", chỉ cần mặt bằng, kẻ sân, lắp lưới và marketing cơ bản là có khách. Nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Khi phong trào dần hạ nhiệt, thị trường bắt đầu lộ rõ những áp lực mà người trong cuộc phải đối mặt.

Đầu tiên là bài toán chi phí. Số tiền để làm mặt sân tiêu chuẩn, hệ thống đèn, mái che và các hạng mục phụ là không hề nhỏ. Chưa kể chi phí thuê đất ở các khu vực đẹp ngày càng cao. Đầu tư lớn nhưng thời gian hoàn vốn lại kéo dài.

Tiếp theo là rủi ro pháp lý, thứ có thể khiến bạn "game over" bất cứ lúc nào. Không ít cụm sân vướng quy hoạch, đất chưa chuyển đổi mục đích hoặc chỉ vận hành theo dạng tạm thời. Khi rủi ro xảy ra, nhiều sân có thể "bay màu" chỉ trong 1 ngày, kéo theo toàn bộ vốn đầu tư bay mất.

Ngoài pháp lý, các sân còn đối mặt với những rủi ro khó lường trong quá trình vận hành. Thời tiết xấu, mưa lớn, gió mạnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu mái che, mặt sân. Không ít trường hợp sân bị hư hỏng, thậm chí sập mái, buộc phải dừng hoạt động để sửa chữa. Những sự cố này không chỉ gây gián đoạn kinh doanh mà còn kéo theo chi phí phát sinh đáng kể.

Một sân Pickleball tại Hà Nội bị sập do mưa bão

Một áp lực khác đến từ chính thị trường khi cung đang vượt cầu. Sân mọc lên nhiều trong khi người chơi đã bắt đầu có chọn lọc hơn. Những khung giờ từng kín lịch giờ có vẻ đã thưa thớt hơn. Thêm vào đó, người chơi không còn dễ tính như trước nữa, họ so sánh từng chút một trước khi quyết định gắn bó với sân.

Người chơi Pickleball không còn dễ tính như thời điểm trước

Điều này kéo theo một sự thay đổi rõ rệt từ "mở sân là có khách" sang "sân tốt, dịch vụ chu đáo mới có khách". Những mô hình làm theo phong trào, dịch vụ sơ sài đang dần bị loại bỏ. Ngược lại, nơi nào đầu tư vào trải nghiệm và vận hành bài bản sẽ giữ được người chơi.

Muốn giữ được người chơi, các sân phải thật sự đầu tư vào chất lượng dịch vụ

Ở thời điểm hiện tại, mở sân pickleball không còn là cuộc chơi đơn giản. Nó giống ván game "1 mạng". Bạn chỉ có một lần thử vì vậy hãy lên kế hoạch thật rõ ràng ngay từ đầu để đảm bảo vận hành ổn định và hạn chế tối đa rủi ro. Sai một bước, có thể là dừng cuộc chơi.