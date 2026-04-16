Đình Bắc diện vest bảnh bao nhận Gương mặt trẻ Thể thao của năm tại giải Cống hiến

Xuất hiện tại đêm Gala tối 15/4, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khiến người hâm mộ chú ý với vẻ ngoài cực kỳ chỉn chu và bảnh bao. Nam cầu thủ sinh năm 2004 diện bộ vest đen sang trọng, kết hợp cùng sơ mi trắng, khác hẳn với hình ảnh lăn xả thường thấy trên sân cỏ.

Đình Bắc tỏ ra thoải mái và tự tin khi bước lên sân khấu nhận hoa và cúp từ ban tổ chức dưới ánh đèn sân khấu lung linh. Nụ cười rạng rỡ của "hotboy" sân cỏ nhanh chóng lọt vào ống kính và được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Đình Bắc tham dự lễ trao giải Cống Hiến 2026

Đình Bắc được vinh danh Gương mặt trẻ thể thao

Danh hiệu "Gương mặt trẻ thể thao của năm" tại mùa giải 2026 là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ của tiền đạo này. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp và sự trưởng thành vượt bậc của Đình Bắc trong màu áo đội tuyển quốc gia ở SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, cũng như ở câu lạc bộ CAHN suốt thời gian qua. Anh tiếp tục khẳng định mình là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay.

Cầm trên tay chiếc cúp danh giá tối 15/4, Đình Bắc không giấu nổi niềm xúc động. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức, các đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ đã luôn sát cánh, ủng hộ mình.

"Giải thưởng này sẽ là động lực để cháu tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình, đóng góp cho nền thể thao nước nhà", Đình Bắc nói.

Giải thưởng Cống Hiến 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là cột mốc quan trọng tiếp thêm động lực để Đình Bắc bùng nổ hơn nữa trong những mục tiêu lớn sắp tới cùng bóng đá Việt Nam.