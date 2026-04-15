Nhà vô địch Olympic với lỗ thủng trên đầu, mất nửa tai, bị bác sĩ "tuyên án tử" 6 tháng, 7 năm sau vẫn chiến đấu không ngừng

Một huyền thoại từng chinh chiến tại Olympic Barcelona 1992, người cả đời đối mặt với những con sóng dữ ngoài đại dương để 12 lần vô địch thế giới, lại bất ngờ bị quật ngã bởi một "cơn sóng ngầm" mang tên: Ung thư tủy xương. 7 năm trước, bác sĩ đã lắc đầu tuyên bố Oscar Chalupsky chỉ còn sống được tối đa 6 tháng. Thế nhưng, đến tận bây giờ, Oscar vẫn ở đây, với một lỗ thủng trên đầu và một trái tim chưa từng có ý định ngừng đập.

Oscar Chalupsky chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác

Giây phút "định mệnh" và 60 giây để khóc

Cuộc đời của kình ngư 63 tuổi đã đảo lộn hoàn toàn khi nhận tin dữ ở tuổi 56. Trong khi vợ ông khóc cạn nước mắt, Oscar chỉ cho phép bản thân yếu lòng đúng 1 phút. "Tôi đã sống một cuộc đời phong phú bằng ba kiếp người khác. Thay vì tập trung vào những gì mất đi, tôi chọn trân trọng những gì mình vẫn có thể làm", Oscar chia sẻ.

Phần khó khăn nhất với ông không phải là đối diện với cái chết, mà là việc phải thông báo tin này cho con cái. Bản năng của một người đàn ông thép vùng Durban (Nam Phi) đã mách bảo ông phải đối đầu trực diện: "Bước tiếp theo là gì?".

Oscar Chalupsky là VĐV chèo thuyền có 12 lần vô địch thế giới (Ảnh: Jam Press/@oscarchalupsky12x)

Cuộc chiến với lỗ thủng trên đầu và những vết sẹo vĩnh viễn

7 năm qua, Oscar không chỉ chiến đấu với ung thư tủy xương mà còn phải đối mặt với ung thư da. Hệ quả là một lỗ thủng lớn trên đầu (nơi khối u được cắt bỏ) và mất đi một nửa cái tai. Có những ngày điều trị khiến cơ thể kiệt quệ đến mức không thể nhấc nổi chân, nhưng Oscar vẫn cố gắng vận động. Dù chỉ là đi bộ hay tập nhẹ, ông coi đó là "phương thuốc" tâm lý để cảm thấy mình còn mạnh mẽ.

Căn bệnh của ông cực kỳ "quái ác" khi điều trị có thể hiệu quả hôm nay nhưng lại ngừng tác dụng vào ngày mai. Điều đó buộc nhà vô địch phải liên tục điều chỉnh và tìm kiếm những phương án y khoa mới nhất.

Bác sĩ nói Oscar Chalupsky chỉ sống được 6 tháng nhưng hiện ông đã chiến đấu với bệnh tật được 7 năm (Ảnh: Jam Press/@oscarchalupsky12x)

Không lùi bước, Không đầu hàng

Trong suốt hành trình kỳ diệu của mình, Oscar đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người qua cuốn sách No Retreat, No Surrender. Mục tiêu của ông cực kỳ đơn giản nhưng cũng đầy tham vọng: Sống đủ lâu để chờ đến ngày y học tìm ra phương pháp chữa khỏi hoàn toàn.

Hiện tại, Oscar vẫn thường xuyên chia sẻ hành trình chién đấu của mình trên mạng xã hội. Ông muốn cả thế giới hiểu rằng: Ngay cả khi cuộc đời ném vào bạn những điều kiện tồi tệ nhất, bạn vẫn có quyền chọn cách phản ứng lại nó.

Sự kiên cường của Oscar Chalupsky chính là minh chứng cho việc đẳng cấp của một vận động viên Olympic không chỉ nằm ở huy chương, mà nằm ở tinh thần thép không bao giờ gục ngã trước số phận.