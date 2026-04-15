Cận cảnh loạt sân pickleball lớn nhất Hà Nội sau khi bị tháo dỡ

Từng được kỳ vọng là "thánh địa" mới của bộ môn Pickleball tại Việt Nam với quy mô cực khủng, thế nhưng chỉ sau chưa đầy một tháng hoạt động, cụm sân 22 sân tại đường Quang Liệt (Hà Nội) giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát.

Cảnh tượng cụm sân pickleball lớn nhất Hà Nội sáng nay





Cảnh sân hoang tàn

Cụm sân nhìn từ xa cực rộng

Cách đây chỉ vài tuần, cái tên cụm sân Pickleball tại Quang Liệt vẫn còn phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. Với tổng vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng, đây là tổ hợp thể thao hiện đại và lớn nhất Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại với 22 sân thi đấu đạt chuẩn quốc tế. Khán đài có sức chứa hơn 600 chỗ ngồi, hệ thống nhà hàng, khu vực nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tích hợp. Sân này, được thiết kế để trở thành nơi tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp và là điểm đến hàng đầu cho phong trào Pickleball đang cực kỳ "hot" tại Hà Nội.





Quy mô sân trước đó được đăng tải trên MXH

Phía sân trong sân lúc chưa tháo dỡ

Ghi nhận tại hiện trường vào sáng ngày 15/4/2026, không còn không khí nhộn nhịp của những tiếng chạm bóng hay tiếng hò reo cổ vũ. Thay vào đó là cảnh tượng ngổn ngang của một công trường vừa tháo dỡ. Những bộ khung thép kiên cố bị tháo rời, nằm xếp lớp một cách lộn xộn.

Những hình ảnh của cụm sân vào trưa nay

Hiện tại, phía chủ đầu tư vẫn chưa có phản hồi chính thức về lý do tháo dỡ. Tuy nhiên, cảnh tượng hoang tàn tại cụm sân 22 sân này khiến cho cộng đồng Pickleball tại Hà Nội xôn xao bàn tán.