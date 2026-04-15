Nóng: Cụm 22 sân Pickleball lớn nhất Hà Nội mới khai trương đã bị tháo dỡ

Sáng nay 15/4, cộng đồng Pickleball tại Hà Nội xôn xao trước thông tin cụm 22 sân Pickleball, từng được quảng bá là lớn nhất Thủ đô đang trong quá trình tháo dỡ, dù chỉ mới đi vào hoạt động chưa đầy 1 tháng.

Thông tin gây được sự chú ý từ cộng đồng Pickleball

Cụm sân đang bị thao dỡ

Cụm sân này nằm trên đường Quang Liệt (Hà Nội), được đầu tư với quy mô lớn, bao gồm hệ thống 22 sân đạt tiêu chuẩn thi đấu, khu khán đài có sức chứa khoảng 600 người.

Hình ảnh của sân khi còn hoạt đông

Cụm sân lớn nhất Hà Nội hiện nay

Không chỉ dừng lại ở sân chơi thể thao, tổ hợp này còn được tích hợp thêm các khu vực nhà hàng ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Tổng vốn đầu tư được cho là lên tới hàng chục tỷ đồng.

Việc một công trình quy mô lớn, mới khai trương chưa lâu đã bị tháo dỡ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Trên các hội nhóm Pickleball, thông tin này nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều ý kiến bàn luận.

Hiện tại, nguyên nhân cụ thể của việc tháo dỡ vẫn chưa được xác nhận.