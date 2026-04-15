Lamine Yamal lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu nhưng vẫn suy sụp khi Barca cay đắng rời Champions League

Dù Lamine Yamal đã có một màn trình diễn cá nhân đi vào lịch sử giải đấu, Barcelona vẫn không thể vượt qua Atletico Madrid, qua đó chính thức dừng bước tại tứ kết Champions League 2025/26.

Rạng sáng ngày 15/4, Lamine Yamal ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Với pha lập công này, ngôi sao sinh năm 2007 chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử chạm mốc 20 lần tham gia vào bàn thắng (11 bàn, 9 kiến tạo) tại đấu trường danh giá nhất châu Âu khi mới 18 tuổi 275 ngày. Không dừng lại ở đó, Yamal còn xô đổ kỷ lục của Erling Haaland để trở thành cầu thủ trẻ nhất đóng góp từ 10 bàn thắng trở lên trong một mùa giải Champions League duy nhất.

Yamal ghi bàn rồi lại buồn bã (Ảnh: Getty)

Bất chấp sự tỏa sáng rực rỡ của Yamal và chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách ở lượt về, Barcelona vẫn phải cay đắng rời cuộc chơi với tổng tỷ số thua 2-3 sau hai lượt trận. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, Atletico Madrid khiến Barca phải dừng bước tại vòng knock-out Champions League (sau các năm 2014 và 2016). Thất bại này cũng kéo dài cơn khát danh hiệu châu lục của đội chủ sân Camp Nou lên con số 11 năm.

Sau tiếng còi mãn cuộc, ống kính truyền thông đã ghi lại những hình ảnh đầy xúc động. Trái ngược với sự ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ Atletico khi lần đầu lọt vào bán kết sau 8 năm, dàn sao Barca chìm trong im lặng. Lamine Yamal rưng rưng buồn bã. Anh tiến về phía khán đài để cảm ơn cổ động viên rồi nhanh chóng rời sân với vẻ mặt suy sụp.

