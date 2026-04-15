Từng lên án cha ngoại tình, ông vua làng golf lại "đi vào vết xe đổ", sụp đổ hình ảnh huyền thoại

Đằng sau hào quang của 5 chức vô địch Masters, Tiger Woods lại là một "con nghiện" làm 'chuyện ấy' với những bí mật chấn động mà ngay cả những người thân cận nhất cũng không dám tin là sự thật.

Giới thượng lưu Golf luôn muốn xây dựng một hình tượng Tiger Woods sạch bóng scandal, một tượng đài của sự kỷ luật. Thế nhưng, trong cuốn sách Project Tiger, tác giả Gavin Newsham đã bóc trần một "mặt tối" đầy rẫy những sự phản bội, nơi mà Tiger không chỉ chiến đấu với các đối thủ trên sân cỏ mà còn vật lộn với những "con quỷ" trong chính bản thân của mình.

"Vết xe đổ" từ người cha

Ít ai biết rằng, nguồn cơn sự trượt dốc của Tiger Woods bắt nguồn từ cái chết của cha anh - ông Earl Woods vào năm 2006. Earl không chỉ là người thầy mà còn là một "tay chơi" khét tiếng với danh sách người tình dài dằng dặc. Mẹ của Tiger, bà Tida, cay đắng đến mức đặt biệt danh cho chồng là "Ông già Nói Láo" (Old Man Bullst).

Thuở thiếu niên, Tiger Woods cực kỳ căm ghét thói ngoại tình của cha và sự đau khổ mà mẹ mình phải chịu đựng. Nhưng rồi một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Bạn đoán xem? Tiger cuối cùng lại quay ra làm y hệt những gì cha mình đã làm".

Con số 120 và sự thật về "đặc quyền" của một siêu sao

Vụ scandal bắt đầu từ thông tin Tiger hẹn hò với nữ tiếp viên hộp đêm Rachel Uchitel, nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngay sau đó, truyền thông thế giới "nổ tung" khi danh sách người tình của nam cầu thủ được hé lộ: Hơn 120 cuộc ngoại tình vụng trộm! Tất cả diễn ra trong thời gian hôn nhân của Tiger Woods và vợ lúc bấy giờ - Elin Nordegren.

Nngày 28/11, Tigers Woods bị báo chí bóc trần vụ cãi nhau với vợ Elin Nordegren rồi lao ra khỏi nhà trong trạng thái bị kích động, dẫn tới vụ tai nạn. Nguyên nhân xuất phát từ việc trước đó hai hôm, Woods bị giới truyền thông "tóm" khi léng phéng với Rachel Uchitel, nữ quản lý hộp đêm New York

Trên trang nhất tờ New York Post từng đăng bức ảnh chế gương mặt bầm dập và đầy vết thương của Woods, minh họa cho nguồn tin của họ rằng vợ của Tiger Woods đã nổi điên, dùng gậy tấn công chồng giữa drama ngoại tình

Ngày 01/12/2009, từ New York Post đăng bài độc quyền, cô đào Rachel Uchitel và một loạt người đẹp khác tiết lộ họ đều có quan hệ tình dục với Tiger Woods

Đối tượng ngoại tình của Tiger Woods trải dài từ các ngôi sao phim khiêu dâm, người mẫu nóng bỏng cho đến tiếp viên quán bar, và thậm chí là cả những bà mẹ bình thường.

Điều gây sốc nhất chính là thái độ của những người trong giới Golf chuyên nghiệp. Từ các golfer đối thủ, caddie cho đến người đại diện - tất cả đều chọn cách "im lặng là vàng", không một ai thừa nhận biết về hành vi xấu của Woods cho đến khi mọi thứ vỡ lở.

Lời thú nhận chấn động: "Tôi cảm thấy mình có đặc quyền"

Năm 2010, trong một bài phát biểu đầy cảm xúc khi bước vào chương trình cai nghiện tình dục, chính nhà vô địch Masters đã thừa nhận sự thật trần trụi về tâm lý của mình: "Tôi cảm thấy mình xứng đáng được hưởng thụ tất cả những cám dỗ xung quanh - tôi cảm thấy mình có đặc quyền".

Chính cảm giác mình là "ông vua" không thể đụng đến đã khiến Tiger tự cho phép mình phá vỡ mọi chuẩn mực đạo đức. Từ một thần tượng của hàng triệu trẻ em, Tiger Woods đã trở thành minh chứng sống cho câu nói: "Cái giá của sự vĩ đại đôi khi là một tâm hồn đầy rẫy những vết xước".

Ngày 19/02/2010, trong cuộc họp báo kéo dài 13 phút được truyền hình trực tiếp, Tiger Woods một lần nữa xin lỗi vì đã lừa dối vợ

Hiện tại, dù đã nỗ lực tìm lại ánh hào quang, nhưng mỗi khi nhắc đến "mặt tối" của làng Golf, cái tên Tiger Woods và con số 120 cuộc ngoại tình vẫn luôn là một vết sẹo không bao giờ mờ.