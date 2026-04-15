Từng lên án cha ngoại tình, ông vua làng golf lại "đi vào vết xe đổ", sụp đổ hình ảnh huyền thoại

Đằng sau hào quang của 5 chức vô địch Masters, Tiger Woods lại là một "con nghiện" làm 'chuyện ấy' với những bí mật chấn động mà ngay cả những người thân cận nhất cũng không dám tin là sự thật.
Giới thượng lưu Golf luôn muốn xây dựng một hình tượng Tiger Woods sạch bóng scandal, một tượng đài của sự kỷ luật. Thế nhưng, trong cuốn sách Project Tiger, tác giả Gavin Newsham đã bóc trần một "mặt tối" đầy rẫy những sự phản bội, nơi mà Tiger không chỉ chiến đấu với các đối thủ trên sân cỏ mà còn vật lộn với những "con quỷ" trong chính bản thân của mình.
Ít ai biết rằng, nguồn cơn sự trượt dốc của Tiger Woods bắt nguồn từ cái chết của cha anh - ông Earl Woods vào năm 2006. Earl không chỉ là người thầy mà còn là một "tay chơi" khét tiếng với danh sách người tình dài dằng dặc. Mẹ của Tiger, bà Tida, cay đắng đến mức đặt biệt danh cho chồng là "Ông già Nói Láo" (Old Man Bullst).
Thuở thiếu niên, Tiger Woods cực kỳ căm ghét thói ngoại tình của cha và sự đau khổ mà mẹ mình phải chịu đựng. Nhưng rồi một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Bạn đoán xem? Tiger cuối cùng lại quay ra làm y hệt những gì cha mình đã làm".
Vụ scandal bắt đầu từ thông tin Tiger hẹn hò với nữ tiếp viên hộp đêm Rachel Uchitel, nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngay sau đó, truyền thông thế giới "nổ tung" khi danh sách người tình của nam cầu thủ được hé lộ: Hơn 120 cuộc ngoại tình vụng trộm! Tất cả diễn ra trong thời gian hôn nhân của Tiger Woods và vợ lúc bấy giờ - Elin Nordegren.
Đối tượng ngoại tình của Tiger Woods trải dài từ các ngôi sao phim khiêu dâm, người mẫu nóng bỏng cho đến tiếp viên quán bar, và thậm chí là cả những bà mẹ bình thường.
Điều gây sốc nhất chính là thái độ của những người trong giới Golf chuyên nghiệp. Từ các golfer đối thủ, caddie cho đến người đại diện - tất cả đều chọn cách "im lặng là vàng", không một ai thừa nhận biết về hành vi xấu của Woods cho đến khi mọi thứ vỡ lở.
Năm 2010, trong một bài phát biểu đầy cảm xúc khi bước vào chương trình cai nghiện tình dục, chính nhà vô địch Masters đã thừa nhận sự thật trần trụi về tâm lý của mình: "Tôi cảm thấy mình xứng đáng được hưởng thụ tất cả những cám dỗ xung quanh - tôi cảm thấy mình có đặc quyền".
Chính cảm giác mình là "ông vua" không thể đụng đến đã khiến Tiger tự cho phép mình phá vỡ mọi chuẩn mực đạo đức. Từ một thần tượng của hàng triệu trẻ em, Tiger Woods đã trở thành minh chứng sống cho câu nói: "Cái giá của sự vĩ đại đôi khi là một tâm hồn đầy rẫy những vết xước".
Hiện tại, dù đã nỗ lực tìm lại ánh hào quang, nhưng mỗi khi nhắc đến "mặt tối" của làng Golf, cái tên Tiger Woods và con số 120 cuộc ngoại tình vẫn luôn là một vết sẹo không bao giờ mờ.