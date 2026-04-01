Tại sao tập Pilates, cái lưng của bạn càng đau?

Pilates từ lâu đã nổi tiếng với khả năng xây dựng sức mạnh từ bên trong, đặc biệt là hệ cơ lõi để bảo vệ cột sống. Tuy nhiên, một thực tế khá phổ biến là nhiều học viên, sau khi tìm thấy "chân ái" để giải quyết cơn đau lưng kinh niên, lại rơi vào trạng thái hụt hẫng vì càng tập càng thấy thắt lưng bị "biểu tình". Pilates không sai, nhưng cách tiếp cận chưa đúng kỹ thuật chính là "thủ phạm" biến bài tập phục hồi thành tác nhân gây chấn thương.

Vấn đề kỹ thuật khiến lưng chịu trận

Nguyên nhân phổ biến nhất thường nằm ở việc mất kiểm soát vùng chậu. Trong các bài tập nâng chân hoặc gập bụng, nếu cơ bụng chưa đủ khỏe để giữ thắt lưng ổn định, cơ thể sẽ tự động "mượn lực" bằng cách võng lưng. Khi đó, toàn bộ áp lực thay vì đổ vào cơ bụng thì lại dồn thẳng lên các đốt sống thắt lưng, gây ra cảm giác đau nhói hoặc mỏi nhừ sau buổi tập.

Bên cạnh đó, việc "hóp bụng" sai cách cũng là một rào cản. Nhiều người chỉ cố gắng nín thở hoặc ép bụng bề mặt mà quên mất việc kích hoạt cơ bụng ngang và cơ sàn chậu. Khi hệ thống "đai bảo vệ" tự nhiên này bị lỏng lẻo, cột sống sẽ mất đi điểm tựa vững chắc nhất.

Những lưu ý khi tập luyện

Nếu bạn đang rơi vào tình trạng "huhu không tập được" như người bạn trong câu chuyện trên, đừng vội nản lòng. Chìa khóa không nằm ở việc tập các động tác thật khó hay thật nhanh, mà ở sự chậm lại để chuẩn hóa.

- Ưu tiên tư thế ấn lưng, với người mới việc ép nhẹ thắt lưng xuống thảm sẽ an toàn hơn nhiều so với việc cố giữ khoảng hở tự nhiên nhưng lại để lưng bị võng.

- Thay vì hạ chân sát đất như HLV, hãy giữ chân ở góc cao hơn cho đến khi cơ bụng của bạn đủ sức kiểm soát.

- Trong Pilates, hơi thở không chỉ để duy trì sự sống mà là công cụ để kích hoạt cơ lõi. Hãy thở ra vào thời điểm động tác nặng nhất để trợ lực cho cột sống.

Đau lưng khi tập Pilates không phải là dấu chấm hết cho đam mê của bạn với bộ môn này. Đó chỉ là một "tín hiệu" nhắc nhở rằng cơ thể bạn cần được thấu hiểu và dẫn dắt kỹ lưỡng hơn. Thay vì ép mình theo những bài tập nâng cao, hãy quay về với những chuyển động cơ bản nhất, vì trong Pilates, sự chính xác luôn giá trị hơn cường độ.