Andrea Kimi Antonelli là ai mà nháy mắt cũng hút 11 triệu lượt xem?

Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng thiên bẩm trên đường đua tốc độ, tay đua trẻ Andrea Kimi Antonelli còn đang trở thành một hiện tượng truyền thông toàn cầu. Mới đây, khoảnh khắc "nháy mắt" đầy lãng tử của ngôi sao sinh năm 2006 này đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem, minh chứng cho sức hút khó cưỡng.

Từ cú nháy mắt "triệu view"...

Trong làng đua xe công thức 1 (F1) vốn đầy rẫy những bóng hồng và những ngôi sao lịch lãm, hiếm có tân binh nào lại tạo nên cơn sốt mạng xã hội nhanh chóng như Andrea Kimi Antonelli. Một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc tay đua người Italy nháy mắt trước ống kính do MC thể thao Sweet Varn Varn đăng tải đã bất ngờ "bùng nổ" với hơn 11,1 triệu lượt xem và gần 1 triệu lượt yêu thích chỉ sau 2 tuần.

Dưới phần bình luận, hàng nghìn người hâm mộ, đặc biệt là phái nữ thừa nhận đã bị "tan chảy" trước vẻ ngoài điển trai và phong thái tự tin của chàng trai 19 tuổi. Khác với vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường thấy của các bậc tiền bối, Antonelli mang đến một năng lượng Gen Z tươi mới với những cử chỉ thân thiện như "bắn tim", hôn gió hay nụ cười rạng rỡ thường trực. Đây chính là yếu tố giúp anh trở thành thỏi nam châm thu hút truyền thông ngay cả khi chưa chính thức bắt đầu mùa giải chính thức đầu tiên tại Mercedes.

Đến thần đồng làng F1

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Kimi Antonelli không chỉ dừng lại ở ngoại hình. Trong giới chuyên môn, anh được mệnh danh là "thần đồng trăm năm có một". Sinh năm 2006, anh xuất là con trai của cựu tay đua Marco Antonelli, Kimi đã sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và được đội đua Mercedes "chọn mặt gửi vàng" vào chương trình đào tạo tài năng trẻ từ khi còn rất nhỏ.

Lộ trình thăng tiến của Antonelli là một kỳ tích, anh bỏ qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp thông thường, nhảy vọt từ F4 lên F2 và chuẩn bị tiến thẳng lên F1 vào mùa giải 2025. Tại chặng Japanese Grand Prix vừa qua, Antonelli một lần nữa khẳng định vị thế khi giành chiến thắng thuyết phục, trở thành tay đua trẻ tuổi nhất lịch sử dẫn đầu bảng xếp hạng ở cấp độ này.

Tương lai của tốc độ

Việc Mercedes quyết định đặt niềm tin vào một tay đua 19 tuổi để thay thế vị trí của Lewis Hamilton là một nước đi mạo hiểm nhưng đầy tham vọng. Antonelli không chỉ sở hữu kỹ năng xử lý góc cua điêu luyện và bản lĩnh thép trên đường đua, mà còn có khả năng thích nghi cực nhanh với những chiếc xe đòi hỏi kỹ thuật cao nhất hành tinh.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng đua xe xuất chúng và sức hút của một ngôi sao, Andrea Kimi Antonelli đang được kỳ vọng sẽ không chỉ là người kế nhiệm Hamilton tại Mercedes, mà còn là gương mặt đại diện mới, đưa môn thể thao tốc độ này tiếp cận gần hơn với thế hệ khán giả trẻ trên toàn thế giới.

Thế giới F1 đang nín thở chờ đợi màn ra mắt chính thức của "thần đồng" người Italy, nơi những cú nháy mắt sẽ được thay thế bằng những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường đua để tìm ra nhà vô địch thế giới tương lai.

Ảnh: IGNV