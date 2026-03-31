Haaland "đốt" 10 triệu bảng Anh cho thú chơi xe, từ "quái thú" F1 đến siêu phẩm giới hạn, siêu xe 13 tỷ mới nhất mới đặc biệt

Không chỉ "hủy diệt" các hàng phòng ngự tại Ngoại hạng Anh, Erling Haaland còn đang khẳng định vị thế của một tay chơi siêu xe khét tiếng. Mới đây, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City đã chi thêm 400.000 bảng Anh (hơn 13 tỷ VNĐ) để đưa về garage một trong những mẫu xe hiếm nhất thế giới: Mercedes-Maybach Virgil Abloh.

Chiếc xe mà Haaland vừa tậu không đơn thuần là một phương tiện di chuyển, mà là một tác phẩm nghệ thuật di động. Đây là dự án hợp tác cuối cùng giữa Mercedes-Benz và nhà thiết kế huyền thoại Virgil Abloh – cố Giám đốc nghệ thuật của Louis Vuitton trước khi ông qua đời. Với số lượng giới hạn chỉ 150 chiếc trên toàn cầu, mẫu xe này sở hữu phối màu đen bóng và vàng cát đặc trưng, từ ngoại thất cho đến từng chi tiết da Nappa trong khoang lái.

Mercedes-Maybach Virgil Abloh (Ảnh: PA)

Với sự bổ sung của chiếc Maybach hiếm có, tổng giá trị bộ sưu tập xe hơi của chân sút người Na Uy hiện đã vượt mốc 10 triệu bảng Anh (khoảng 320 tỷ VNĐ). Garage của Haaland tại Manchester và quê nhà hiện đang quy tụ những cái tên khiến bất cứ dân chơi xe nào cũng phải khao khát.

Chiếm vị trí "trùm cuối" là chiếc Bugatti Tourbillon trị giá khoảng 4 triệu bảng. Với động cơ V16 hybrid mạnh mẽ 1.800 mã lực, đây là mẫu hypercar đắt đỏ và nhanh nhất mà Haaland từng sở hữu. Ngay sau đó là "quái thú" Mercedes-AMG One (2,7 triệu bảng) – mẫu xe mang nguyên khối động cơ của xe đua Công thức 1 ra đường phố, kết quả của sự hợp tác giữa anh và nhà sưu tập Ole Ertvaag.

Dù sở hữu dàn hypercar triệu đô, Haaland vẫn thể hiện sự thực dụng khi chọn những dòng xe SUV cho việc di chuyển hàng ngày đến sân tập Etihad. Anh thường xuyên cầm lái chiếc Mercedes-AMG GLE 63 S (130.000 bảng) hoặc Rolls-Royce Cullinan (300.000 bảng) màu trắng sang trọng. Những mẫu xe này không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa mà còn phù hợp với vóc dáng khổng lồ 1m94 của tiền đạo này.