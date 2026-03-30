Xót xa gương mặt đầy sẹo của ngôi sao tuyển Malaysia bị tạt axit

Chiều ngày 30/3, đội tuyển Malaysia đã có buổi tập chính thức cuối cùng trên mặt cỏ sân Thiên Trường (Nam Định) chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tối 31/3. Điểm gây bất ngờ nhất với giới truyền thông chính là việc toàn bộ dàn cầu thủ đội khách đều ra sân với trang phục tập luyện không in số áo.

Đây được xem là một đòn tâm lý chiến và là cách để Ban huấn luyện Malaysia giữ kín thông tin về nhân sự cũng như các sơ đồ chiến thuật đến phút chót. Tuy nhiên, ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của cầu thủ Faisal Halim.

Tiền đạo tuyển Malaysia tập luyện với gương mặt đầy sẹo trông vô cùng xót xa. Vào tháng 5-2024, bóng đá Malaysia rúng động với thông tin Faisal Halim bị tạt axit tại trung tâm mua sắm lớn ở thị trấn Kota Damansara, bang Selangor. Chân sút sinh năm 1998 được xác định bỏng cấp độ 4 với nhiều vết thương quanh cổ, vai, cánh tay và ngực. Cầu thủ này từng có ý định sẽ phải từ giã đội tuyển, tuy nhiên đã quyết tâm để trở lại.

Về phía tuyển Malaysia, phát biểu trước trận đấu, HLV Peter Cklamovski thừa nhận đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi "mây đen vần vũ trên đầu". Sau những rắc rối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch "lậu" bị AFC cấm thi đấu, danh tiếng của bóng đá Malaysia đã bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy, một chiến thắng trước kình địch tuyển Việt Nam ngay trên sân khách được coi là "liều thuốc" duy nhất để họ lấy lại danh dự và khẳng định vị thế trong khu vực.

Lực lượng của "Hổ Mã Lai" lần này vẫn dựa chủ yếu vào dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu, nổi bật là ngôi sao Dion Cools, hậu vệ Corbin-Ong và tiền đạo Sergio Aguero. Đáng chú ý, tiền vệ Endrick – người đang khoác áo CLB Công an TPHCM tại V.League được kỳ vọng sẽ là "chìa khóa" giúp Malaysia giải mã lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Sự trở lại của Faisal Halim sau biến cố bị tạt axit cũng mang lại cú hích tinh thần lớn cho toàn đội.

