Chu Thanh Huyền "đầu bù tóc rối", nôn ói liên tục trên máy bay, vừa hạ cánh đã vào thẳng bệnh viện, chuyện gì đây?

Mới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi hốt hoảng trước những hình ảnh tiều tụy của nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Vốn nổi tiếng là "mẹ bỉm" năng suất, thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, rạng rỡ, thế nên khoảnh khắc cô nàng nằm bẹp trên giường bệnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen.

Được biết, vào ngày 29/3 vừa qua, Chu Thanh Huyền đã có một chuyến công tác chớp nhoáng tại TP.HCM. Qua những hình ảnh chia sẻ, có thể thấy cô nàng đã phải thức dậy từ 4h30 sáng để kịp ra sân bay. Sau một ngày dài làm việc liên tục với cường độ cao, bà xã Quang Hải lại vội vã lên máy bay để trở về Hà Nội ngay trong chiều cùng ngày.

Chính lịch trình dày đặc, thiếu ngủ kết hợp với áp lực công việc có vẻ như đã khiến sức khỏe của nàng hot girl sinh năm 2000 bị quá tải.

Trên máy bay trở về Hà Nội, bà xã Quang Hải liên tục nôn ói, đau đầu dữ dội. Cô không còn chú ý đến hình tượng chỉn chu mọi khi mà chỉ nhanh chóng di chuyển vào bệnh viện ngay khi hạ cánh

Biến cố xảy ra ngay trên chuyến bay trở về. Chu Thanh Huyền bất ngờ gặp phải những cơn đau đầu dữ dội, dẫn đến tình trạng nôn ói liên tục và phát sốt. Hình ảnh cô nàng với mái tóc rối bời, gương mặt nhợt nhạt núp sau lớp khẩu trang khiến người hâm mộ xót xa. "Không quan trọng đẹp hay xấu nữa rồi, thật sự khúc này không nhận ra mình nữa rồi", Chu Thanh Huyền nói.

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, bà xã Quang Hải phải di chuyển thẳng vào bệnh viện cấp cứu. Cô ngồi xe lăn và được đưa đi làm các xét nghiệm tổng quát. Tại bệnh viện, Chu Thanh Huyền đã được các bác sĩ chỉ định thực hiện hàng loạt xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ não (MRI) để kiểm tra kỹ lưỡng. Sau nhiều giờ lo lắng chờ đợi, kết quả cho thấy các chỉ số của nàng WAG vẫn ổn định, không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ. Cô nàng được bác sĩ cho truyền nước để phục hồi thể lực và được ra viện về nhà vào lúc 3h sáng.

Mặc dù đã được về nhà nghỉ ngơi, nhưng hình ảnh Chu Thanh Huyền "kiệt sức" vẫn đang là chủ đề bàn tán trên MXH. Nhiều người gửi lời khuyên đến bà xã Quang Hải nên cân bằng giữa công việc và sức khỏe, nhất là khi cô đang trong hành trình chăm sóc gia đình nhỏ.

Netizen để lại bình luận: "Nhìn Huyền thương quá, làm việc cường độ cao thế này bảo sao sức nào chịu thấu", "Đúng là kiếm tiền không dễ dàng gì, mong chị sớm bình phục!", "Bỏ qua hào nhoáng thì bà xã Quang Hải cũng vất vả quá, giữ gìn sức khỏe Huyền ơi!"...