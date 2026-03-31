Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển bé xíu mà xinh yêu, thần thái sao nhí, đời này "không rực rỡ" sao được!

Mới đây, "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi gây chú ý khi đăng tải đoạn video ngắn cực đáng yêu của cô con gái út - bé Lisa (tên thật là Thuỳ Linh) với nội dung đu trend "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao". Không hổ danh là "con nhà tông", dù mới chỉ bé xíu nhưng Lisa đã chứng minh được sức hút "không phải dạng vừa" của mình, "cân đẹp" mọi concept và hứa hẹn sẽ là một đại mỹ nhân của showbiz trong tương lai.

Lisa "cân đẹp" trend, visual "vạn người mê"

Trong đoạn video ngắn được mẹ Khánh Thi chia sẻ, bé Lisa xuất hiện với tạo hình "bông tuyết" siêu đáng yêu. Cô bé diện một bộ váy hai dây trắng, trùm một chiếc khăn lông mềm mại như một chiếc nón búp bê. Điều khiến fan "cưng xỉu" chính là gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy và nụ cười chúm chím dễ thương "muốn xỉu". Visual lúc này đúng chuẩn "búp bê" dịu dàng, trong sáng.

Thế nhưng, chỉ trong một "nốt nhạc", màn "biến hình" đã diễn ra và Lisa "hoá thân" hoàn toàn sang một phong cách trái ngược: Fashionista nhí cực "ngầu"! Từ bộ váy trắng dịu dàng, Lisa lập tức diện bộ trang phục streetwear màu đen - đỏ cực cá tính. Mái tóc bím tết gọn gàng, chiếc mũ beanie cực chất và đôi giày sneaker sành điệu. Biểu cảm của cô bé cũng thay đổi hoàn toàn, từ đáng yêu sang cool ngầu, tự tin tạo dáng trước ống kính. Với hoàng loạt concept, Lisa đều cân đẹp và thể hiện dáng vẻ chuẩn sao nhí hot nhất nhì showbiz Việt hiện tại.

Lisa mở màn đã "cân đẹp" mọi tạo hình rực rỡ

Nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển xinh yêu thần thái khiến ai cũng yêu mến

Sự thay đổi phong cách chóng mặt này không chỉ cho thấy khả năng "cân" mọi concept của Lisa mà còn chứng minh được thần thái tự tin, bản lĩnh của cô bé dù tuổi còn bé xíu. Không hổ danh là con của hai kiện tướng dancesport hàng đầu, Lisa tỏ ra vô cùng nhạy bén với âm nhạc và có năng khiếu thể hiện bản thân trước ống kính.

Dù là video đu trend với nội dung "nếu cả đời này không rực rỡ thì sao", nhưng visual của Lisa lại... "rực rỡ" hơn bao giờ hết. Bé không chỉ sở hữu nét đẹp tự nhiên mà còn có biểu cảm vô cùng sinh động, khi thì ngơ ngác đáng yêu, khi thì lại nở nụ cười toả nắng. Thần thái tự tin trước ống kính của cô bé khiến nhiều người phải trầm trồ, đúng chuẩn "con nhà nòi" chính hiệu.

Cô nhóc chuẩn sao nhí V-biz với thần thái con nhà nòi, biểu cảm trước ống kính

Tương lai "rực rỡ" là điều "không thể không có"!

Dễ dàng nhận thấy, Lisa thừa hưởng trọn vẹn gen trội từ cả bố Phan Hiển và mẹ Khánh Thi. Không chỉ có visual "điểm 10", cô bé còn tỏ ra rất nhạy bén với âm nhạc và có năng khiếu nhảy nhót theo nhịp điệu.

Với nền tảng gia đình vững chắc, bố mẹ đều là những nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực dancesport, lại được dưỡng dục trong điều kiện gia đình có điều kiện, chắc chắn tương lai của Lisa sẽ là một hành trình đầy màu sắc và hứa hẹn. Nhiều netizen để lại bình luận dưới video của út cưng nhà Khánh Thi - Phan Hiển, khẳng định Lisa không thể không rực rỡ.