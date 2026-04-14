Trịnh Linh Giang pickleball ký “hợp đồng” với "partner" mới

Mới đây, tay vợt Trịnh Linh Giang chính thức thông báo đã "vào biên chế" gia đình. Đây được coi là danh hiệu quan trọng nhất trong cuộc đời của ngôi sao sinh năm 1997, sau khi anh đã sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ từ sân quần vợt đến sàn đấu Pickleball.

Vợ của Linh Giang là Uyển Vy, vốn là gương mặt không xa lạ trong cộng đồng yêu thể thao. Không chỉ sở hữu nhan sắc khả ái, Uyển Vy còn là "người bạn đời, người đồng đội" đúng nghĩa khi luôn sát cánh cùng Linh Giang trong mọi giải đấu từ nội địa đến quốc tế. Từ một "tay ngang", Uyển Vy đã nhanh chóng khẳng định năng khiếu pickleball khi giành vị trí thứ Ba tại các giải phong trào lớn ở TP.HCM và đặc biệt là tấm Huy chương Bạc nội dung đôi nam nữ tại VVP Tour Hạ Long khi đứng cặp cùng chính Trịnh Linh Giang. Sự thấu hiểu về nghề nghiệp và đam mê chung đã giúp Uyển Vy trở thành nguồn động lực tinh thần vô giá, giúp Linh Giang duy trì sự ổn định để bứt phá mạnh mẽ trong thời gian qua. Tháng 2/2-25, Linh Giang cầu hôn thành công Uyển Vy là cột mốc mở đầu cho chương mới hạnh phúc của cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Trước khi tìm được bến đỗ bình yên, Trịnh Linh Giang vốn nổi danh là một cá tính mạnh mẽ và có phần "gai góc" của quần vợt Việt Nam. Anh từng giữ vị trí số 2 quốc gia và đem về tấm Huy chương Bạc SEA Games 31 quý giá cho nước nhà.

Tuy nhiên, bước ngoạt lịch sử thực sự đến khi anh chuyển sang Pickleball chuyên nghiệp. Năm 2025, Trịnh Linh Giang đã xác lập vị thế độc tôn khi nắm giữ vị trí Số 1 đơn nam chuyên nghiệp châu Á trên hệ thống PPA Tour Asia. Anh cũng là vận động viên Việt Nam đầu tiên vô địch một giải chuyên nghiệp tầm cỡ châu lục tại PPA Malaysia Open 2025. Việc "yên bề gia thất" ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp Trịnh Linh Giang có thêm sự điềm tĩnh và thăng hoa.

