Ai chiều bạn gái bằng Văn Thanh: Bỏ tiền mua nhà để bạn gái đứng tên cùng, nàng ốm "ting ting" luôn nửa tỷ đồng

phaiTrong làng bóng đá Việt Nam, hậu vệ Vũ Văn Thanh không chỉ được biết đến với lối chơi mạnh mẽ, dứt khoát trên sân cỏ mà còn khiến người hâm mộ "choáng váng" bởi cách cưng chiều bạn gái có một không hai. Từ khi công khai hẹn hò với "nữ thần phòng gym" Trần Bích Hạnh vào tháng 4/2025, cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội liên tục gây sốt với những màn "ting ting" và tặng quà đậm chất đại gia.

Những khoản "ting ting" gây bão mạng xã hội

Đáng chú ý nhất trong danh sách "chiều chuộng" của Văn Thanh chính là màn chuyển khoản an ủi khi bạn gái đổ bệnh. Giữa tháng 12/2025, khi Bích Hạnh đăng tải dòng trạng thái mệt mỏi vì sốt cao, nam cầu thủ đã ngay lập tức gửi tặng số tiền 499.999.999 đồng kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào. Hành động "chữa bệnh bằng tài chính" này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, khẳng định vị thế "tay chơi" khét tiếng.

Không dừng lại ở những lần tặng quà ngẫu hứng, Văn Thanh còn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối khi chủ động đăng ký nhận toàn bộ lương, thưởng hàng tháng trực tiếp vào tài khoản của bạn gái. Bích Hạnh từng tiết lộ, mỗi khi nhận được tiền từ người yêu, cô đều gom lại để gửi tiết kiệm và hiện tại đã tích lũy được "vài cuốn sổ" cho tương lai chung của cả hai.

Món quà dịp lễ chàng cầu thủ tặng bạn gái

Quà tặng giá trị và sự cam kết dài lâu

Vào dịp 20/10/2025, Văn Thanh cũng không hề kém cạnh các "soái ca" khi sớm tậu chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản mới nhất để tặng người thương. Tuy nhiên, món quà khẳng định sự gắn kết bền chặt nhất chính là căn nhà mà nam cầu thủ mới tậu vào giữa năm 2025. Dù là người chi trả toàn bộ chi phí, Văn Thanh vẫn chủ động để bạn gái đứng tên chung trong sổ đỏ như một lời cam kết về một tổ ấm tương lai.

Hiện tại, cả hai đã công khai trạng thái "Đã đính hôn" trên mạng xã hội và thường xuyên gọi nhau là "vợ - chồng". Với những động thái "chịu chi" và tình cảm mặn nồng như hiện tại, một đám cưới hoành tráng trong năm 2026 chắc chắn là điều mà fan bóng đá Việt đang vô cùng mong đợi.