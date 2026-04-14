HLV Popov bị cấm chỉ đạo 4 trận, phạt 20 triệu đồng vì phản ứng quá khích ở V.League

Sáng ngày 14/4, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp và quyết định xử phạt đối với ông Velizar Popov – Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thể Công Viettel sau những phản ứng thái quá tại vòng 18 V-League. Cụ thể, chiến lược gia này phải nhận án kỷ luật đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp và nộp phạt 20 triệu đồng. Đây là hệ quả từ những hành vi thiếu kiểm soát của ông trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 10/4 vừa qua.

HLV Popov có phản ứng quá khích

Theo báo cáo từ giám sát trận đấu và tổ trọng tài, tình huống bùng nổ diễn ra ở những phút cuối trận khi HLV Popov cho rằng trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã quá nhẹ tay trước các pha vào bóng thô bạo của cầu thủ đối phương. Không giữ được bình tĩnh, ông Popov đã lao vào sân tranh cãi gay gắt, thậm chí có hành động phản cảm là tháo và ném mạnh thẻ làm nhiệm vụ lên trời. Trọng tài chính đã ngay lập tức rút liên tiếp hai thẻ vàng (tương đương một thẻ đỏ) truất quyền chỉ đạo của vị chiến lược gia này.

Ban Kỷ luật VFF nhận định hành vi của ông Popov không chỉ vi phạm nghiêm trọng Điều 40 và Điều 58 Quy định kỷ luật VFF mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh giải đấu. Án phạt này được xem là "đòn giáng" mạnh vào tham vọng của Thể Công Viettel. Trong bối cảnh đội bóng áo lính đang nỗ lực bám đuổi CLB Công an Hà Nội trên bảng xếp hạng, việc thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của HLV trưởng trong 4 vòng đấu tới bắt đầu từ cuộc đối đón HAGL tại vòng 19 sẽ là một thử thách cực lớn về mặt tâm lý lẫn chiến thuật cho toàn đội.