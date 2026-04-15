Tuyển thủ Văn Thanh "đứng sững" khi bạn gái xinh đẹp bất ngờ "đánh úp" tại đại bản doanh CLB, khoá môi cực ngọt

Cả làng bóng đá Việt đang được phen "ăn đường" mệt nghỉ với cặp đôi Vũ Văn Thanh - Trần Bích Hạnh. Sau màn cầu hôn lãng mạn như phim vào tối cùng 14/4, dân tình mới đây lại được chiêm ngưỡng đoạn clip ghi lại cảnh "tiền sự kiện" cực kỳ đáng yêu của chàng hậu vệ CLB CAHN.

Trong video được vợ sắp cưới của Văn Thanh - nàng WAG Trần Bích Hạnh chia sẻ, khoảnh khắc diễn ra ngay tại cổng Trung tâm bóng đá PVF (nơi CLB CAHN đóng quân). Trần Bích Hạnh đã bí mật xuất hiện mà không báo trước. Khi thấy bạn gái xinh đẹp đứng đợi sẵn với hộp bánh kem trên tay, Vũ Văn Thanh ban đầu lộ rõ vẻ "ngơ ngác" vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay sau khi định thần lại, chàng tuyển thủ sinh năm 1996 đã không kìm nén được niềm hạnh phúc, anh nhảy nhót, nhún nhảy đầy phấn khích như một đứa trẻ nhận được quà. Đỉnh điểm của sự ngọt ngào là khi cặp đôi trao nhau nụ hôn môi nồng thắm ngay giữa đại bản doanh, khiến những ai chứng kiến đều phải "tan chảy".

Vợ sắp cưới của Văn Thanh bất ngờ xuất hiện tại đại bản doanh CLB chúc mừng sinh nhật chồng khiến anh chàng đứng sững

Phản ứng đáng yêu của Văn Thanh khi được bạn gái "đánh úp" tạo bất ngờ

Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Đi kèm video đáng yêu, nàng WAG Trần Bích Hạnh chia sẻ những dòng trạng thái đầy tình cảm: "Bí mật xuống đội chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Năm nay tặng bánh kem tình cảm thôi nhé, chứ em là món quà tuyệt vời nhất rồi còn gì nữa... Chúc chồng yêu sớm quay lại sân cỏ nha, mọi thứ còn lại đã có em ở đây rồi. Chồng ơi, em yêu anh ạ".

Lời nhắn nhủ vừa tinh nghịch vừa đầy sức mạnh của Bích Hạnh chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất cho Văn Thanh, nhất là khi anh đang nỗ lực để quay trở lại sân cỏ sau chấn thương.

Buổi tối cùng ngày, Văn Thanh đã dành cho Bích Hạnh một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn bên bờ biển, dưới ánh đèn, nến và hoa cực lãng mạn. Anh quỳ gối, hôn lên tay nàng và đeo cho cô chiếc nhẫn đính hôn. Dưới bầu trời pháo hoa rực sáng, cả hai ôm nhau hạnh phúc, chính thức xác lập mối quan hệ gắn bó lâu dài, hướng tới một đám cưới cổ tích linh đình của làng bóng đá Việt trong tương lai gần.

Khung cảnh cầu hôn lãng mạn của Văn Thanh và Bích Hạnh tối 14/4

Có thể nói, sinh nhật tuổi 30 này là một cột mốc không thể quên với Văn Thanh. Từ việc được bạn gái "đánh úp" tặng bánh kem vào buổi sáng, cho đến màn quỳ gối cầu hôn lãng mạn vào buổi tối, chàng hậu vệ đã chính thức xác định một chương mới của cuộc đời bên cạnh người phụ nữ mình yêu.

Sự xuất hiện của Trần Bích Hạnh tại PVF không chỉ chứng minh tình cảm mặn nồng mà còn cho thấy cô nàng luôn sẵn sàng đồng hành, là hậu phương vững chắc nhất cho Văn Thanh trong mọi hoàn cảnh. Netizen hiện đang rần rần vào chúc phúc cho hạnh phúc của cặp đôi. Đúng là khi yêu đúng người, ai cũng trở nên trẻ con và đáng yêu như thế này đây!