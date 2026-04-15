VAR gây tranh cãi, Liverpool uất ức rời Champions League

Rạng sáng ngày 15/4, Liverpool bước vào trận tứ kết lượt về Champions League gặp Paris Saint-Germain với nhiệm vụ buộc phải thắng sau khi đã để thua 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, thay vì một màn ngược dòng đầy cảm xúc thường thấy tại "thánh địa" Anfield, người hâm mộ "lại phải chứng kiến một kịch bản đầy nghiệt ngã.

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu diễn ra ngay đầu hiệp hai khi tỉ số vẫn đang là 0-0. Trọng tài Maurizio Mariani ban đầu đã chỉ tay vào chấm phạt đền cho Liverpool sau tình huống Alexis Mac Allister bị Willian Pacho phạm lỗi rõ ràng trong vùng cấm.

Tuy nhiên, một sự cố hy hữu đã xảy ra khi trọng tài VAR Marco Di Bello yêu cầu xem lại, màn hình hiển thị tại hiện trường bất ngờ bị lỗi, chỉ hiện hình ảnh một khung thành trống không thay vì tình huống va chạm. Sau vài phút hỗn loạn và chờ kỹ thuật khắc phục, ông Mariani xem lại băng hình và bất ngờ đảo ngược quyết định, cho rằng tác động của Pacho là chưa đủ để thổi phạt. Quyết định này đã đánh gục hoàn toàn tinh thần của các cầu thủ "The Kop".

Sự cố VAR tại trận đấu Liverpool thua PSG (Ảnh: Amazon Prime Video)

Trọng tài thay đổi quyết định khi tham khảo VAR (Ảnh: Getty)

Liverpool mải mê dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ và rồi phải nhận cú phản đòn. Phút 72, Ousmane Dembele tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Alisson, mở tỷ số cho PSG. Đến phút bù giờ 90+2, khi Liverpool đã hoàn toàn buông xuôi, Barcola thoát xuống căng ngang dọn cỗ cho Dembele đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện nước Pháp.

Với thất bại tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận, Liverpool chính thức dừng bước tại Champions League. Đây là năm thứ hai liên tiếp họ bị PSG loại ở vòng knock-out. Kết quả này cũng đóng sập cánh cửa giành danh hiệu của thầy trò Arne Slot trong mùa giải 2025/26, sau khi đã lần lượt bị loại khỏi các đấu trường quốc nội.