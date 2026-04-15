Sao trẻ Barcelona chảy nhiều máu sau cú đạp rợn người của thủ môn Atletico Madrid ở Champions League

Trận đấu tại tứ kết lượt về rạng sáng giữa Barcelona và Atletico được đẩy lên cao trào ngay từ những phút đầu tiên. Giữa bầu không khí nghẹt thở của một cuộc lội ngược dòng, phút thứ 26, cả sân vận động Metropolitano như nín lặng trước một tình huống va chạm khủng khiếp.

Trong nỗ lực băng cắt để dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần, Fermin Lopez đã lao thẳng vào đà băng ra của thủ thành Juan Musso bên phía Atletico. Một khoảnh khắc mất kiểm soát đã xảy ra khi đinh giày từ gầm giày của Musso đã va chạm trực diện vào vùng mặt của tiền đạo trẻ bên phía Barcelona.

Fermin Lopez lĩnh trọn cái giày của thủ môn Juan Musso (Ảnh: Reuters)

Cú tông mạnh khiến Fermin Lopez đổ gục ngay lập tức. Những hình ảnh cận cảnh sau đó thực sự gây ám ảnh khi máu bắt đầu chảy loang lổ trên khuôn mặt của cầu thủ sinh năm 2003. Trên sân, các đồng đội của anh như Lamine Yamal hay Ferran Torres không giấu nổi vẻ bàng hoàng, nhiều người thậm chí đã phải quay đi vì không dám chứng kiến cảnh tượng rợn người này.

Lopez nằm sân (Ảnh: Getty)

Ngay lập tức, đội ngũ y tế của Blaugrana đã phải vào sân can thiệp khẩn cấp. Trong khi chờ đợi sự xử lý từ bác sĩ, Fermin đã dùng chiếc áo thi đấu để cố gắng lau đi dòng máu đang chảy dài. Bên ngoài đường biên, HLV Hansi Flick và các cộng sự cũng đứng ngồi không yên khi theo dõi lại tình huống qua máy tính bảng với vẻ mặt đầy căng thẳng.

Lopez băng bó và tiếp tục thi đấu (Ảnh: AFP)

Dù vết thương trông rất nghiêm trọng, Fermin Lopez sau khi được băng bó kỹ lưỡng, vẫn quyết tâm trở lại sân để tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội. Tuy nhiên, sự quả cảm của Fermin và chiến thắng 2-1 của Barcelona ngay tại Madrid là không đủ để giúp họ đi tiếp, khi tổng tỉ số sau hai lượt trận là 3-2 nghiêng về phía Atletico. Barcelona chính thức khép lại hành trình tại Champions League trong một đêm đầy rẫy những cung bậc cảm xúc từ hy vọng cho đến sự tiếc nuối tột cùng.