Phan Hiển khi giành 3 HCV cho Việt Nam: "Khổ luyện trong âm thầm và để Quốc ca vang lên nơi đất khách quê người"

Sau những ngày miệt mài tập luyện không ngừng nghỉ, bộ đôi kiện tướng dancesport Phan Hiển và Đặng Thu Hương đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi giành tới 3 tấm Huy chương Vàng (HCV) tại giải Vô địch Dancesport Đông Nam Á. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Và khoảnh khắc thiêng liêng nhất được chia sẻ rầm rộ là khi Quốc Ca Việt Nam vang lên tại Philippines 18/04/2026, ghi nhận chiến thắng xứng đáng của Phan Hiển - Thu Hương.

Đằng sau những bước nhảy điêu luyện và thần thái rạng rỡ trên sàn đấu là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ. Chia sẻ về thành tích lần này, Phan Hiển không giấu được sự xúc động khi nhắc về những ngày tháng "đày ải" bản thân trong phòng tập. Nam vận động viên trải lòng: "Khổ luyện trong âm thầm và để Quốc ca vang lên nơi đất khách quê người".

Câu nói này nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều khán giả, bởi nó lột tả chính xác sự hy sinh thầm lặng của các vận động viên đỉnh cao. Để có được vài phút thăng hoa ngắn ngủi, họ đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những chấn thương dai dẳng. Với Phan Hiển, phần thưởng lớn nhất không chỉ là những tấm huy chương quý giá, mà là khoảnh khắc được đứng trên bục cao nhất, lắng nghe giai điệu hào hùng của tổ quốc ngân vang.

"Nữ hoàng" Khánh Thi nghẹn ngào trước thành công của chồng

Chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Phan Hiển và Thu Hương, "Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi đã không kìm được những giọt nước mắt. Là người trực tiếp dẫn dắt và đồng hành cùng ông xã trong suốt quá trình chuẩn bị, cô hiểu rõ hơn ai hết áp lực cũng như sự quyết tâm mà Phan Hiển đã bỏ ra.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi liên tục cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc và tự hào về thành tích của đoàn Việt Nam. Sự xúc động của cô không chỉ dành cho chiến thắng chuyên môn, mà còn là sự thấu hiểu cho tâm huyết của một người bạn đời, một người học trò đã không làm phụ lòng mong mỏi của gia đình và người hâm mộ.

Cú hích cho dancesport Việt Nam

Việc giành được "hat-trick" HCV tại một giải đấu khu vực danh giá như Giải Vô địch Đông Nam Á là một cột mốc quan trọng. Cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương một lần nữa chứng minh vị thế dẫn đầu của mình, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ vũ công trẻ.

Chiến thắng này cũng là minh chứng cho sự đầu tư bài bản và hướng đi đúng đắn của dancesport Việt Nam trong những năm gần đây. Với tinh thần "khổ luyện âm thầm", chắc chắn Phan Hiển và các vận động viên sẽ còn tiếp tục mang về thêm nhiều vinh quang, góp phần đưa hình ảnh thể thao Việt Nam bay cao hơn nữa trên bản đồ thế giới.