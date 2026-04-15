Sự kiện lớn của Phúc Huỳnh, Đạt “trố” dự định tổ chức ở sân Pickleball bị tháo dỡ

Sự việc cụm 22 sân Pickleball tại đường Quang Liệt (Hà Nội) bị tháo dỡ không chỉ khiến cộng đồng ngỡ ngàng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến một sự kiện lớn đã được lên kế hoạch từ trước.

Loạt trận showmatch được quảng cáo rầm rộ, có sự góp mặt của Phúc Huỳnh, Đạt trố dự kiến tổ chức vào 13h30 ngày 15/4. Đây là một trong những sự kiện được nhiều người chơi Pickleball chờ đợi.

Tuy nhiên, trong buổi sáng cùng ngày, địa điểm tổ chức bất ngờ bị tháo dỡ. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng, khiến không ít người hoang mang, đặc biệt là những khán giả đã có kế hoạch theo dõi trực tiếp sự kiện.

Phía ban tổ chức sau đó cũng đã có phương án thay thế khi chuyển địa điểm sang một sân bóng gần đó để kịp thời tổ chức. Dù vậy, việc thay đổi vào phút chót có lẽ khiến quy mô và không khí của sự kiện không còn được như kế hoạch ban đầu.

BTC thông báo đổi địa điểm ngay trong buổi sáng.

Từ một showmatch được chuẩn bị bài bản, kỳ vọng tạo dấu ấn lớn, sự kiện buộc phải thay đổi và tổ chức gấp gáp.