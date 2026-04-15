Doãn Hải My cùng mẹ vợ hot nhất làng bóng đá trong ống kính "team qua đường", visual đời thường gây chú ý

Kể từ khi chính thức trở thành vợ cầu thủ nổi tiếng, cuộc sống của Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen. Không chỉ vậy, gia đình của nàng WAGs cũng thường xuyên được nhắc đến, đặc biệt là mẹ ruột cô - bà Mai Đoàn, người vẫn được cư dân mạng ưu ái gọi bằng danh xưng "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá". Mới đây, "team qua đường" đã vô tình bắt gặp hai mẹ con đang đi shopping và nhanh tay ghi lại những khoảnh khắc đời thường đáng chú ý.

Xuất hiện trong "camera thường" của "team qua đường", Doãn Hải My diện một outfit cực kỳ đơn giản và trẻ trung. Cô chọn một chiếc áo sơ mi màu be khoác ngoài áo hai dây nâu, kết hợp cùng quần short ngắn tone-sur-tone, khéo léo khoe đôi chân dài thon gọn. Dù chỉ là ảnh chụp từ xa nhưng có thể thấy, nhan sắc của nàng WAG vẫn vô cùng rạng rỡ và "trong veo". Làn da mịn màn không tỳ vết và nụ cười rạng rỡ, đôi chân thon dài thẳng tắp chính là "vũ khí" giúp Hải My ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.

Doãn Hải My và mẹ lọt ống kính "team qua đường" (Ảnh: Duyên Mỹ Nguyễn)

Tuy nhiên, "điểm nhấn" thực sự trong khung hình này lại chính là mẹ ruột của Doãn Hải My - bà Mai Đoàn. Dù đã ở tuổi trung niên nhưng bà vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Diện chiếc váy đen tối giản kết hợp với chân váy hoa sang chảnh, tay xách túi Zara hàng hiệu lấp ló, mẹ vợ hot nhất làng bóng đá toát lên vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại. Thậm chí, nhiều netizen còn đùa rằng, nếu không biết trước, có lẽ họ sẽ nghĩ đây là hai chị em chứ không phải mẹ con.

Có thể thấy Doãn Hải My và mẹ đang tận hưởng một buổi chiều mua sắm vui vẻ và thoải mái. Hai mẹ con không ngần ngại chụp ảnh cùng người hâm mộ, nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi. Sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đã dành "cơn mưa" lời khen cho nhan sắc của cả hai mẹ con. Nhiều người còn cho rằng, Doãn Hải My may mắn khi thừa hưởng gen "trẻ trung không tuổi" từ mẹ.