Người chơi pickleball đóng tiền cả quý hoang mang lo mất tiền cọc khi cụm sân pickleball lớn nhất Hà Nội bị tháo dỡ

Sau thông tin cụm sân Pickleball lớn nhất Hà Nội tại Quang Liệt (Hà Nội) bị tháo dỡ vào ngày 15/4, cộng đồng người chơi bộ môn này đang trải qua những giờ phút đầy biến động.

Đáng chú ý, nhiều người chơi dường như vẫn chưa cập nhật thông tin sân bị tháo dỡ hoặc đang tìm cách "gỡ gác" trong vô vọng. Những suất đặt sân vào giờ cao điểm (19h - 21h30) vốn rất khó đặt trước đây, nay được rao bán lại với mức giá chỉ từ 300.000 VNĐ. Tình trạng này tạo nên một khung cảnh hỗn loạn bởi hầu hết người chơi đều đã biết tin địa điểm này không còn khả năng hoạt động.

Vẫn có người đăng nhượng sân dù sân đã tháo dỡ (Ảnh CMH)

Nỗi lo mất tiền cọc

Tình cảnh của những đội nhóm đã lỡ ký hợp đồng thuê sân theo tháng hoặc theo quý còn xôn xao hơn. Một thành viên trong cộng đồng pickleball chia sẻ sự lo lắng: “Đội nào đặt sân theo quý với tháng ở Sportbase mà hỏi về việc xử lý tiền đặt cọc như thế nào họ không trả lời giống sân mình không anh em?”.

Người lo mất tiền cọc

Nhiều người chơi phản ánh rằng họ đã cố gắng liên lạc với số điện thoại hotline và quản lý sân để làm rõ quyền lợi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Việc một tổ hợp có vốn đầu tư lớn bị dỡ bỏ đột ngột khiến không ít khách hàng hoang mang về khả năng hoàn trả các khoản tiền đã đóng trước. Bên dưới những dòng trạng thái, cộng đồng người chơi cũng chia làm nhiều luồng ý kiến nhưng đa số bày tỏ sự thông cảm với chủ sân.

"Bình tĩnh đi, họ cũng đang rối ren mà bạn", một người dùng bình luận trấn an.

Lý do việc tháo dỡ sân vội vàng hiện tại vẫn chưa được bên phía chủ sân thông báo. Người chơi pickleball tại đây vẫn đang chờ đợi sự phản hồi và phương án giải quyết tiền đã đặt cọc từ phía chủ sân.