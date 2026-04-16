Trận tứ kết Champions League vs Bayern căng thẳng thế nào mà dàn sao Real Madrid giận dữ đòi "ăn thua" với trọng tài?

Thất bại sát nút 3-4 Bayern Munich trong trận lượt về (tổng tỷ số 4-6) khiến Real Madrid dừng chân tại tứ kết Champions League.

Khi Michael Olise ghi bàn thắng quyết định chấm dứt hy vọng đi tiếp của đại diện Tây Ban Nha, bầu không khí trên sân trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Jude Bellingham. Ngôi sao người Anh đã không giữ được bình tĩnh, lao thẳng về phía trọng tài chính với thái độ đầy thách thức. Phải nhờ đến sự can thiệp quyết liệt của các đồng đội, tiền vệ này mới không dính vào một vụ xô xát trực tiếp.

Bellingham nổi giận

Tuy nhiên, Arda Guler lại không may mắn như vậy. Tài năng trẻ này đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp ngay sau khi trận đấu kết thúc do những lời lẽ và hành vi thái quá, khiến tình hình càng thêm tồi tệ.

Guler chỉ tay vào trọng tài

Nguồn cơn của sự phẫn nộ bắt nguồn từ nhiều tình huống gây tranh cãi trong trận, đặc biệt là chiếc thẻ vàng thứ hai đầy nghiệt ngã dành cho Eduardo Camavinga. Việc phải thi đấu thiếu người trong một thế trận rượt đuổi căng thẳng đã khiến Real Madrid đánh mất lợi thế và tâm lý thi đấu.

Sự căng thẳng không chỉ dừng lại trên thảm cỏ Allianz Arena. Theo báo chí quốc tế, xung đột còn tiếp diễn dữ dội trong đường hầm. Các cầu thủ Real Madrid được cho là đã tiếp tục công kích tổ trọng tài trên đường vào phòng thay đồ, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có tại vòng knock-out năm nay.

Thất bại này không chỉ khiến Real Madrid chính thức trở thành "cựu vương" (hoặc dừng bước sớm tùy bối cảnh giải) mà còn đẩy họ vào nguy cơ một mùa giải trắng tay. Trong khi đó, Bayern Munich đã lách qua khe cửa hẹp để tiến vào bán kết, nơi họ sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ Paris Saint-Germain.