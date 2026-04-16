Đô vật nổi tiếng ra ngoài đạo mạo, về nhà "lộ nguyên hình" là kẻ bạo lực, bị bắt giữ vì đánh vợ

Từng là "ông vua" trên sàn đấu WWE, nhưng giờ đây Alberto Del Rio lại đang đối mặt với "bản án" lớn nhất cuộc đời khi bị cảnh sát Mexico áp giải vì hành vi lạm dụng chính vợ mình.

Sáng ngày 6/4 (giờ địa phương), cộng đồng yêu thích môn vật tự do (Lucha Libre) xôn xao trước thông tin Alberto Rodríguez - nghệ danh Alberto Del Rio - đã bị cảnh sát Mexico bắt giữ. Những hình ảnh về vết thương trên gương mặt và cánh tay của người vợ được cảnh sát ghi nhận tại hiện trường đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Đô vật Alberto Del Rio đạo mạo dự sự kiện trước khi bị bắt giữ

Alberto Del Rio bị bắt giữ vì đánh vợ

Ngay sau khi vụ việc nổ ra, hãng đấu vật The Crash Lucha Libre đã ngay lập tức ra thông báo đình chỉ vô thời hạn đối với nam võ sĩ 48 tuổi này. "Chúng tôi luôn thúc đẩy tinh thần thể thao thân thiện với gia đình và lên án mọi hành vi bạo lực ngoài sàn đấu", đại diện công ty khẳng định.

Hồ sơ của Del Rio hiện đã được chuyển giao cho Văn phòng công tố chuyên trách các vụ việc liên quan đến phụ nữ và tội phạm tình dục tại San Luis Potosí để điều tra làm rõ các hành vi lạm dụng thể chất và lăng mạ bằng lời nói.

Nhìn lại sự nghiệp, Alberto Del Rio từng là cái tên "làm mưa làm gió" tại WWE từ năm 2009 với bảng thành tích cực khủng: 2 lần vô địch WWE Championship, 2 lần vô địch World Heavyweight Championship, thắng giải Royal Rumble và Money in the Bank danh giá năm 2011.

Tuy nhiên, tài năng của anh luôn đi đôi với những rắc rối kỷ luật. Anh từng bị WWE sa thải vào năm 2014 sau một cuộc ẩu đả với nhân viên công ty. Những năm gần đây, anh chủ yếu thi đấu tại Mexico nhưng cũng không trụ lại được lâu tại các liên đoàn lớn sau khi liên tục vướng vào các lùm xùm hậu trường.

"Bản hồ sơ đen" với hàng loạt cáo buộc bạo lực

Đây không phải lần đầu tiên Del Rio "dính chàm" liên quan đến phụ nữ. Netizen không khỏi nhắc lại những scandal chấn động trong quá khứ của nam võ sĩ. Năm 2020, anh bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp và hành hung bạn gái cũ. Dù sau đó các cáo buộc bị hủy bỏ do thiếu nhân chứng, nhưng hình ảnh của anh đã tổn hại nghiêm trọng.

Nữ đô vật Saraya từng bóng gió kể về việc mình là nạn nhân của bạo lực thể chất trong thời gian hẹn hò, dù Del Rio luôn lên tiếng phủ nhận.

Với việc liên tục lặp lại các hành vi bạo lực, lần trở lại này của Del Rio được dự đoán là "dấu chấm hết" cho sự nghiệp của một huyền thoại. Thay vì những tiếng hò reo trên khán đài, thứ chờ đợi anh lúc này là phiên tòa sơ thẩm và sự quay lưng của người hâm mộ.