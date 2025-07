Huyền thoại đô vật Hulk Hogan đột ngột qua đời, Tổng thống Donald Trump xúc động tiễn biệt bạn thân

Người hâm mộ bộ môn đô vật trên toàn thế giới vừa đón nhận một tin buồn: Hulk Hogan - huyền thoại sống của WWE, người từng là biểu tượng không thể thay thế của văn hóa thể thao Mỹ - đã qua đời ở tuổi 71. Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Clearwater, bang Florida vào sáng 24/7 (giờ địa phương), sau một cơn ngừng tim đột ngột.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, gia đình Hogan đã lập tức gọi cấp cứu vào lúc 9h51 sáng. Lực lượng y tế đến hiện trường nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) trong suốt hơn 30 phút. Dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không thể giành lại sự sống cho ông. Hulk Hogan được đưa đến bệnh viện Morton Plant, nơi ông được xác nhận đã không qua khỏi. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu tội phạm hay bất kỳ yếu tố bất thường nào - đây là một ca đột tử do ngừng tim hoàn toàn tự nhiên.

Hulk Hogan, tên thật là Terry Gene Bollea, là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất của làng đô vật chuyên nghiệp. Với mái tóc vàng rực, thân hình lực lưỡng và phong cách biểu diễn không thể trộn lẫn, ông đã trở thành gương mặt đại diện của WWE trong suốt thập niên 1980 và đầu những năm 1990. Không chỉ sở hữu 12 danh hiệu vô địch thế giới, Hogan còn là người tạo ra "Hulkamania" - một hiện tượng toàn cầu gắn liền với lối sống tích cực, tinh thần không bỏ cuộc và niềm tin vào bản thân. Khoảnh khắc ông bế bổng và vật ngã Andre the Giant tại WrestleMania III vẫn được coi là một trong những hình ảnh biểu tượng nhất lịch sử WWE.

Ngoài võ đài, Hogan còn lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Vai diễn trong "Rocky III" đối đầu cùng Sylvester Stallone, chương trình thực tế "Hogan Knows Best" hay loạt show truyền hình khác đã giúp ông trở thành một ngôi sao giải trí thực thụ, vượt xa phạm vi của một vận động viên. Tầm ảnh hưởng của ông không chỉ giới hạn trong giới thể thao mà lan rộng khắp văn hóa đại chúng Mỹ.

Đáng chú ý, chỉ cách đây hơn một tháng, mạng xã hội từng lan truyền tin đồn Hogan sức khỏe yếu, đang nằm liệt giường và "không còn sống được bao lâu". Tuy nhiên, người đại diện của ông đã lập tức bác bỏ thông tin, khẳng định huyền thoại WWE vừa trải qua ca phẫu thuật cổ nhưng hồi phục tốt, đi lại bình thường và không hề nằm viện. Chính vì thế, thông tin ông đột ngột qua đời khiến nhiều người sốc và không khỏi bàng hoàng.

Ngay sau khi tin tức được xác nhận, làng thể thao - giải trí đồng loạt bày tỏ tiếc thương sâu sắc. WWE đăng thông báo trang trọng tưởng nhớ một trong những "gương mặt vĩ đại nhất lịch sử công ty". Các huyền thoại như Ric Flair, The Undertaker, Triple H... cùng nhiều ngôi sao Hollywood, chính trị gia như Donald Trump, Sylvester Stallone cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Hogan và cộng đồng người hâm mộ.

Là bạn thân của Hulk Hogan, Tổng thống Donald Trump không khỏi xúc động: "Hôm nay chúng ta đã mất đi một người bạn tuyệt vời, 'Hulkster'. Hulk Hogan đã là MAGA suốt chặng đường - Mạnh mẽ, cứng rắn, thông minh, nhưng có trái tim nhân hậu nhất. Hulk Hogan đã chiêu đãi người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới và tác động văn hóa của ông ấy là rất lớn. Chúng tôi xin gửi lời tốt đẹp nhất và tình yêu thương nhất đến vợ anh, Sky, và gia đình. Hulk Hogan sẽ được mọi người vô cùng thương nhớ!".

Hulk Hogan không chỉ là một vận động viên - ông là biểu tượng của tinh thần Mỹ, là người truyền cảm hứng suốt gần 50 năm với câu nói đã đi vào lòng người: "Say your prayers. Take your vitamins. Believe in yourself" (Hãy cầu nguyện, uống vitamin và luôn tin vào chính mình). Sự ra đi của ông đánh dấu hồi kết cho một chương rực rỡ trong lịch sử WWE và để lại khoảng trống khó có thể lấp đầy.

Hulk Hogan đã sống như một chiến binh và rời đi như một huyền thoại. Cả thế giới sẽ luôn nhớ đến ông - người đã định nghĩa lại khái niệm "siêu sao đô vật" trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ.