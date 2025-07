Tài tử Hàn Quốc khoe bờ vai cực "khủng" nhờ chăm nâng tạ, V (BTS) cũng lép vế khi đứng cạnh

Sau hơn một năm nhập ngũ, nam diễn viên Song Kang - tài tử nổi tiếng xứ Hàn - đang khiến dân tình "há hốc" với màn lột xác hình thể không thể ấn tượng hơn. Mới đây, loạt ảnh trong phòng gym của anh chàng bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội thu về những phản ứng thú vị từ netizen. Đó là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Song Kang diện sơ mi đen, xắn hai ống tay áo, đứng chống nạnh. Body vạm vỡ, đặc biệt là bờ vai siêu rộng chuẩn "Thái Bình Dương" của Song Kang khiến fan không khỏi choáng ngợp.

Qua những hình ảnh hậu trường và video tập gym được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy Song Kang đã dành nhiều giờ trong phòng tập, tăng cường luyện cơ bắp, đặc biệt là phần vai và ngực. Thành quả của sự kiên trì và nghiêm túc trong việc tập luyện là mỗi lần xuất hiện, nam thần họ Kang đều khiến dân tình trầm trồ không ngớt.

Và khi diện tank top đen bó sát và quần lính khi tập luyện, Song Kang để lộ phần vai - tay săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình thực thụ. Đặc biệt, phần vai ngang và phần lưng chữ V là điểm nhấn khiến netizen Hàn thốt lên: "Không thể tin đây là chàng trai từng gắn liền với hình tượng thư sinh, dịu dàng".

Không chỉ netizen Hàn mà dân mạng Trung Quốc cũng đang "quay xe" vì body của Song Kang. Câu nói đang viral khắp Weibo: "Xin Song Kang đừng tập tạ nữa, bờ vai Thái Bình Dương này giờ đã đúng nghĩa đen mất rồi!" - đủ để thấy độ "khủng" của hình thể hiện tại. Nhiều fan còn nhận xét khi đứng cạnh V (BTS), người bạn đồng hành cùng Song Kang trong phòng gym thời gian nhập ngũ, V cũng khó giữ được spotlight.

Ngoài việc trầm trồ về body hiện tại của Song Kang, cũng có nhiều cư dân mạng khuyên anh chàng nên tiết chế tập gym, vì body thời chưa nhập ngũ cũng đã đủ 'wow' rồi, việc anh chàng ngày càng "nở" ra ở phần thân trên khiến netizen có phần cảm thấy hơi thiếu cân đối.

Từ trước đến nay, Song Kang vốn nổi tiếng nhờ loạt phim đình đám như Love Alarm, Nevertheless, Sweet Home, Forecasting Love and Weather, My Demon… Anh chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài điển trai, đường nét thanh tú cùng vóc dáng cao ráo, cuốn hút. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất từ quân đội đang đưa tên tuổi Song Kang sang một hình ảnh hoàn toàn mới: mạnh mẽ, rắn rỏi và trưởng thành hơn hẳn.

Song Kang thời chưa nhập ngũ cũng đã đủ to cao, vóc dáng đẹp

Body cực phẩm của anh chàng khiến netizen xuýt xoa

Dù vẫn chưa xuất ngũ, nhưng rõ ràng, màn "biến hình" body trong quân ngũ đã giúp Song Kang tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với loạt mỹ nam Kbiz đình đám khác.

Tạm xa màn ảnh nhỏ, Song Kang giờ đây đang chiếm spotlight trong phòng gym. Với body hiện tại, dân tình đang vô cùng mong chờ màn tái xuất của anh sau khi xuất ngũ - hứa hẹn là cú trở lại "gây bão" cả về diễn xuất lẫn hình thể!

Song Kang sinh năm 1994, là một diễn viên người Hàn Quốc trực thuộc công ty quản lý Namoo Actors. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ loạt phim truyền hình ăn khách như Love Alarm, Sweet Home, Nevertheless và Forecasting Love and Weather. Với gương mặt điển trai, thần thái thư sinh và khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Song Kang được mệnh danh là "con cưng của Netflix Hàn Quốc". Anh chàng hiện sở hữu lượng fan khủng khắp châu Á và là một trong những nam diễn viên trẻ được săn đón nhất hiện nay.