Nữ hoàng pickleball Anna Thu Thuỷ thắng "hủy diệt" nhưng vẫn đánh mất giải thưởng triệu đô vào tay Andre Agassi tại Pickleball Slam 4

Sự kiện Pickleball Slam 4 diễn ra ngày sáng nay 16/4 tại Hollywood, Florida đã trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới khi quy tụ những tên tuổi lừng lẫy nhất của cả Tennis và Pickleball. Với tổng tiền thưởng lên tới 1 triệu USD, giải đấu không chỉ là một màn trình diễn mà còn là cuộc chiến thực sự giữa sức trẻ chuyên nghiệp và kinh nghiệm huyền thoại.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, tay vợt số 1 thế giới Anna Leigh Waters đã mang đến một "cơn lốc" thực sự ngay trận mở màn. Đối đầu với cựu tay vợt hạng 4 ATP James Blake, Waters đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao Pickleball.

Dù James Blake đã nỗ lực sử dụng những cú đánh uy lực từ Tennis để bám đuổi (13-16 ở set 1), nhưng sang set 2, Waters đã hoàn toàn làm chủ sân đấu và kết thúc trận đấu với tỉ số áp đảo 15-5. Chiến thắng này giúp đội của Waters vươn lên dẫn trước 1-0.

Anna thắng trận 1

Mọi áp lực lúc này đè nặng lên vai Andre Agassi trong cuộc đối đầu với Eugenie Bouchard (cựu Á quân Wimbledon). Trận đấu này là một kịch bản đầy kịch tính. Set 1, Agassi giành chiến thắng 15-11 nhờ kinh nghiệm điều tiết nhịp độ. Sang set 2 Bouchard bùng nổ sức trẻ, thắng trắng lại 15-4, khiến khán đài ngỡ ngàng. Set quyết định, ở tuổi 55, Agassi cho thấy lý do tại sao ông là biểu tượng của tinh thần nhà vô địch. Thay vì đua thể lực, ông sử dụng tư duy chiến thuật đỉnh cao, tận dụng mọi sai lầm nhỏ nhất của Bouchard để thắng ngược 15-5, quân bình tỉ số 1-1 cho Team Legend.

Kết quả trận 2

Với tỉ số hòa, cả hai đội bước vào trận đánh đôi quyết định để phân định chủ nhân của giải thưởng 1 triệu USD. Đây là lúc bản lĩnh của những tay vợt từng chinh chiến tại các đấu trường Grand Slam lên tiếng.

Dù Anna Leigh Waters nỗ lực bao sân và liên tục tung ra những cú đánh hiểm hóc, nhưng sự phối hợp ăn ý lạ kỳ giữa Agassi và Blake đã tạo nên một bức tường phòng ngự kiên cố. Bộ đôi huyền thoại Tennis đã bắt bài thành công lối chơi của hai tay vợt nữ, liên tục ép trận và giành chiến thắng 2-1, chính thức đăng quang tại Ares Pickleball Slam 4.

Đôi nữ thua ở trận 3