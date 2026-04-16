Video: Trọn vẹn màn cầu hôn lãng mạn của tuyển thủ Văn Thanh và bạn gái "trâm anh thế phiệt", làng bóng đá sắp có thêm "đám cưới cổ tích"

Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen "lụi tim" trước đoạn video ghi lại trọn vẹn màn cầu hôn bí mật nhưng đầy sự đầu tư của tuyển thủ Vũ Văn Thanh - tuyển thủ Quốc gia, hiện thuộc biên chế CLB CAHN dành cho nửa kia - nàng WAG Trần Bích Hạnh. Đây chính là cái kết viên mãn cho chuyện tình yêu đầy kín tiếng mà đẹp đẽ của cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Màn cầu hôn được diễn ra riêng tư trên một bãi biển biệt lập, nơi chỉ có ánh đèn vàng ấm áp và âm thanh dịu dàng của sóng biển. Không chỉ có nến và hoa hồng trải dọc lối đi, Văn Thanh còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc lều trắng được trang trí lung linh và một màn pháo hoa rực sáng ngay khi nàng gật đầu. Trần Bích Hạnh diện một chiếc áo trắng lệch vai đầy thanh lịch, gương mặt hạnh phúc rạng rỡ bên bó hoa tulip đỏ rực rỡ.

Nàng WAG Bích Hạnh bước vào không gian cần hôn lãng mạn mà Văn Thanh đã dụng công bài trí

Anh chàng trao cho bạn gái bó hoa tình yêu khiến Bích Hạnh bất ngờ và hạnh phúc

Cô nàng vô cùng xúc động trong khoảnh khắc được Văn Thanh cầu hôn

Lời tỏ tình "thề non hẹn biển" khiến nàng bật khóc

Dù là một "chiến binh" mạnh mẽ trên sân cỏ, Văn Thanh khi đứng trước người phụ nữ mình yêu lại trở nên dịu dàng, chân thành và sâu sắc. Anh không ngần ngại bày tỏ: "Em à, mình quen nhau, thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, chừng ấy thời gian cũng đủ để chúng mình hiểu nhau. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh sẽ luôn ở bên em bảo vệ và che chở cho em đến mãi về sau. Anh yêu em, làm vợ anh nhé!!!"

Câu nói này không chỉ là lời tỏ tình mà còn là lời cam kết bền chặt của một người đàn ông về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Vai trò "mới" mà Văn Thanh nhắc tới chắc chắn chính là vị trí người chồng, người trụ cột gia đình trong tương lai gần.

Văn Thanh và Bích Hạnh trao nhau nụ hôn dưới ánh pháo hoa rực rỡ

Sẵn sàng cho một "đám cưới cổ tích" trong năm 2026

Dưới bài đăng, dàn sao tuyển Việt Nam và người hâm mộ đã nhanh chóng vào chúc phúc cho cặp đôi. Văn Thanh cũng trả lời bình luận của bạn bè, người thân thông báo lễ cưới sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Với sự chuẩn bị hoành tráng thế này, netizen đang rất mong chờ một "đám cưới cổ tích" của Văn Thanh và Bích Hạnh trong năm 2026 này. Đây chắc chắn sẽ là một trong những đám cưới nhận được nhiều sự quan tâm nhất của giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Việt.

Đám cưới của Văn Thanh chắc chắn sẽ hộ tụ toàn gương mặt tuyển thủ đình đám ở đội tuyển Quốc gia và CLB CAHN, những ngôi sao như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Bắc hay hội bạn bè thân thiết từ CLB cũ HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh, Hồng Duy... Về phía nhà gái, nàng WAG Trần Bích Hạnh có xuất thân "không phải dạng vừa", lễ cưới nhiều khả năng sẽ có dàn khách mời "khủng" đổ bộ.