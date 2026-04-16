Nữ "quái xế" lái ô tô đâm xuyên tường, lao thẳng vào phòng tập gym khiến 2 người bị thương, đám đông bỏ chạy tán loạn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 14/4/2026 tại trung tâm thể hình JD Gyms. Khi hàng chục gymer đang mải mê với tạ và máy tập, một tiếng động cực lớn vang lên, kèm theo đó là cấu trúc tòa nhà đổ sập một phần.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi mô tả lại khoảnh khắc chiếc xe "cắm phập" vào bức tường bê tông. Dylan Winborne (21 tuổi) kể lại có một "cơn mưa bê tông và gạch" bắn tung tóe khắp phòng tập sau cú va chạm nảy lửa giữa ô tô và bức tường.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang tập trên máy đã bị chiếc xe đâm trực diện, hất văng xa tới 2 mét giữa đống đổ nát. Rất may mắn, dù bị thương nhưng tính mạng của ông không bị đe dọa.

Một chiếc xe VW Golf đã đâm vào tường tại phòng tập JD Gyms ở Bury, Greater Manchester (Ảnh: SWNS)

Các xe cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi chiếc "xe điên" đâm xuyên qua bức tường. (Nguồn: SWNS)

Hai người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng (Nguồn: YappApp)

Các nhân chứng cho biết có một "cơn mưa bê tông và gạch đá" đổ xuống. (Nguồn: YappApp)

Nữ tài xế đã bị bắt giữ sau khi tông xuyên qua bức tường. (Nguồn: SWNS)

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy khói bụi mù mịt, tiếng chuông báo động inh ỏi xen lẫn những tiếng hét thất thanh: "Chạy đi, chạy đi!". Chiếc xe nằm chễm chệ giữa lỗ thủng lớn trên tường, xung quanh là máy tập nát bét và gạch đá vương vãi.

Người điều khiển phương tiện là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Cô cũng bị thương sau cú đâm mạnh và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, ngay khi sức khỏe ổn định, nữ tài xế này sẽ phải đối mặt với pháp luật. Cảnh sát Greater Manchester xác nhận đã bắt giữ người phụ nữ này vì nghi ngờ gây thương tích do lái xe nguy hiểm. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tại sao chiếc xe lại có thể mất lái một cách kinh khủng như vậy.

Ngay sau sự cố, JD Gyms Bury đã thông báo đóng cửa khẩn cấp để đảm bảo an toàn: "Một phương tiện đã va chạm với tòa nhà, gây hư hỏng cấu trúc nghiêm trọng. Các chuyên gia khảo sát công trình sẽ làm việc ngay để đánh giá mức độ thiệt hại", đại diện phòng gym chia sẻ trên Facebook.

Để hỗ trợ hội viên, hệ thống này đã tự động mở quyền truy cập tại các chi nhánh lân cận để mọi người không bị gián đoạn việc tập luyện.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo về an toàn giao thông ngay cả ở những khu vực tưởng chừng như an toàn nhất. Netizen hiện đang gửi lời hỏi thăm đến các nạn nhân và mong phòng tập sớm ổn định trở lại sau "vận đen" này.