Lộ diện người thay thế HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là người thay thế HLV Mai Đức Chung để dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Bản hợp đồng giữa VFF và ông Phúc có thời hạn kéo dài đến hết SEA Games 34 (năm 2027). Quyết định này được đưa ra sau khi HLV Mai Đức Chung bày tỏ nguyện vọng rút lui khỏi vị trí thuyền trưởng.

Trước đó, vị chiến lược gia lão làng này đã cùng bóng đá nữ Việt Nam gặt hái vô vàn vinh quang, mà đỉnh cao là tấm vé lịch sử tham dự World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, sau khi đội tuyển lỡ hẹn với mục tiêu giành vé dự VCK World Cup kỳ tiếp theo, ông Chung đã quyết định dừng lại để nhường sân chơi cho những gương mặt mới.

HLV Hoàng Văn Phúc bên cạnh HLV Mai Đức Chung

Tân thuyền trưởng Hoàng Văn Phúc không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Ông là một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm tại đấu trường V.League và từng ghi dấu ấn đậm nét khi dẫn dắt CLB Quảng Nam đăng quang ngôi vô địch quốc gia vào năm 2017. Trong quá khứ, ông Phúc cũng từng đảm nhiệm vai trò dẫn dắt Đội tuyển nam quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam.

Dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam, áp lực dành cho ông Hoàng Văn Phúc là không hề nhỏ. Bên cạnh việc phải duy trì vị thế dẫn đầu khu vực mà người tiền nhiệm Mai Đức Chung đã xây dựng, ông còn phải đối mặt với sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ như Philippines hay Thái Lan. Với bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc, người hâm mộ kỳ vọng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục viết nên những chương mới thành công cho bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn tới.