Cận cảnh cử chỉ ga lăng, tình cảm của Đoàn Văn Hậu dành cho Doãn Hải My

Sáng ngày 16/4, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chính thức hạn hợp đồng với CLB CAHN, cam kết gắn bó với đội bóng ngành Công an đến năm 2029. Bên cạnh những con số chuyên môn, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào loạt cử chỉ chăm sóc vợ của chàng cầu thủ sinh năm 1999.

Ngay khi xuất hiện, Văn Hậu đã lập tức ghi điểm tuyệt đối khi vòng sang cửa ghế phụ, chủ động mở cửa và đưa tay đón Doãn Hải My xuống xe. Hành động ga lăng cho thấy sự trân trọng đặc biệt anh dành cho bạn đời.

Bước vào lễ ký kết, sự quan tâm của Văn Hậu dành cho vợ lại càng khiến dân mạng "phát sốt". Ban đầu Doãn Hải My có ý định đứng từ xa để lặng lẽ ủng hộ chồng. Tuy nhiên, Văn Hậu đã lập tức chủ động kéo ghế, cùng phía CLB sắp xếp để Hải My ngồi ngay sát cạnh Văn Hậu trong buổi lễ ký kết.









Chứng kiến khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của chồng, nàng WAG sinh năm 2001 liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Dưới ống kính "camera thường", nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam vẫn vô cùng cuốn hút và thanh lịch. Phía CLB CAHN cũng mời Doãn Hải My lên chụp ảnh kỷ niệm với chồng. Khi trở về ghế ngồi, Văn Hậu tiếp tục có hành động kéo ghế ngồi và tặng bó hoa vừa nhận được cho vợ.

Việc gia hạn hợp đồng đến năm 2029 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực trở lại đầy mạnh mẽ của Văn Hậu sau thời gian điều trị chấn thương. Ở tuổi 27, Văn Hậu đang có sự nghiệp ổn định cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh Doãn Hải My.