Sự cố tại V.League: Tiền đạo Hải Phòng nhập viện khẩn cấp vì dính pháo sáng của CĐV đội nhà

Tình huống dở khóc dở cười nhưng đầy nguy hiểm đã xảy ra ngay trước thềm trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hải Phòng tại vòng 19 V/League 2025/2026, khi tiền đạo chủ lực Joaquim Lupeta trở thành nạn nhân của chính sự quá khích từ người hâm mộ đội bóng đất Cảng.

Chiều ngày 18/4, khi xe buýt chở CLB Hải Phòng vừa cập bến sân vận động Hà Tĩnh, một bầu không khí náo nhiệt đã được các CĐV đội khách tạo ra với loa thùng, cờ và đặc biệt là pháo sáng. Trong nỗ lực tiến sát để cổ vũ và giao lưu cùng các cầu thủ, một số CĐV đã thiếu cẩn trọng khi vung vẩy pháo sáng đang cháy âm ỉ.

CĐV đốt pháo sáng (Ảnh cắt từ video)

Joaquim Lupeta phải đi viện kiểm tra (Ảnh cắt từ video)

Hậu quả là tiền đạo Joaquim Lupeta đã bị dính luồng nhiệt từ pháo sáng trực tiếp vào vùng mặt. Trong bối cảnh pháo sáng có thể đạt mức nhiệt từ 1.200 đến 3.000 độ C, Ban huấn luyện đội bóng đất Cảng đã phải lập tức đưa chân sút người Bồ Đào Nha đi cấp cứu để kiểm tra mức độ tổn thương.

Dù các bác sĩ xác nhận Lupeta không gặp chấn thương nặng, nhưng việc phải di chuyển đến bệnh viện sát giờ thi đấu khiến anh không kịp chuẩn bị tâm lý và thể trạng tốt nhất. HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải gạch tên cậu học trò khỏi đội hình xuất phát, thay bằng Jourdain Fletcher. Trong một ngày mà hàng công thi đấu thiếu gắn kết do những biến cố ngoài sân cỏ, Hải Phòng đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước chủ nhà Hà Tĩnh.