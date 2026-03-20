Em gái Văn Toàn "xả" ảnh cưới Đức Huy, nhan sắc chuẩn "ngọc nữ"

Sự kiện đám cưới tiền vệ Đức Huy và MC Huyền Trang không chỉ là nơi tụ hội của dàn sao sân cỏ mà còn trở thành tâm điểm chú ý khi em gái Văn Toàn - Nguyễn Nụ đăng tải loạt ảnh sắc nét, hé lộ những khoảnh khắc của dàn khách mời.

Xuất hiện tại tiệc cưới của người anh thân thiết Đức Huy, cô nàng diện chiếc đầm cúp ngực tông màu be nhẹ nhàng, khoe khéo bờ vai trần mảnh mai và làn da trắng không tì vết.

Dưới ống kính cam thường, nhan sắc của Nguyễn Nụ được đánh giá là ngày càng thăng hạng. Không chọn lối trang điểm quá đậm, cô nàng trung thành với phong cách ngọt ngào, thanh lịch nhưng vẫn đủ sức "chặt chém" trong mọi khung hình. Nhiều cư dân mạng còn dí dỏm nhận xét, nếu Văn Toàn có danh hiệu "chủ tịch" thì em gái anh đích thị là một "ngọc nữ" của gia đình.

Đáng chú ý nhất trong loạt ảnh Nguyễn Nụ chia sẻ chính là khoảnh khắc cô đứng chung khung hình với Trần Bích Hạnh bạn gái hiện tại của hậu vệ Vũ Văn Thanh. Khác với vẻ nóng bỏng thường thấy trên mạng xã hội, Bích Hạnh xuất hiện với bộ áo dài trắng truyền thống. Qua ảnh cam thường, nàng WAG có phần lộ rõ những khuyết điểm trên gương mặt.

Trước đó, đám cưới của "Hoàng tử" Đức Huy cũng là dịp hiếm hoi chứng kiến màn hội ngộ đông đủ của dàn sao U23 Thường Châu như Công Phương, Văn Toàn, Văn Thanh... Với sự đầu tư hoành tráng từ rạp cưới nghìn mét vuông đến dàn khách mời "khủng", ngày trọng đại của tiền vệ sinh năm 1995 đã nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc của người hâm mộ.