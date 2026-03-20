Moric - "tiểu Modric" về U23 Việt Nam, nhắc thẳng tên Đình Bắc

Gia nhập U23 Việt Nam từ đội U19, Antonio Moric nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Trong buổi chia sẻ gần đây với truyền thông, cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Croatia không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

"Cầu thủ tôi thích nhất có lẽ là Đình Bắc. Anh ấy sở hữu nhiều phẩm chất đặc biệt, điều đó đã được chứng minh qua những màn trình diễn tại CLB Công an Hà Nội và đấu trường V.League. Tôi thấy giữa mình và anh ấy có phong cách chơi bóng khá tương đồng", Moric chia sẻ đầy hào hứng.

Moric thích nhất Đình Bắc (Ảnh: HĐ - FBNV)

Dù mới 18 tuổi và lần đầu hít thở bầu không khí ở cấp độ U23, tiền đạo cao 1,81m này cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Moric thừa nhận cường độ tập luyện dưới thời HLV Kim Sang-sik có phần nặng hơn so với lứa U19, nhưng nhờ nền tảng đào tạo tại châu Âu, anh vẫn theo kịp giáo án và hoàn thành tốt các bài tập đối kháng. Sự đa năng khi có thể đá tốt ở cả vị trí tiền đạo cắm lẫn hai biên giúp Moric trở thành quân bài chiến lược đầy hứa hẹn.

Trước khi hội quân, Moric từng gây sốt khi ghi tới 5 bàn thắng trong một trận đấu tại cấp độ U18 trong màu áo CLB NK Trnje (Croatia). Đây chính là "tấm vé thông hành" giúp anh lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện, trở thành nhân tố chủ chốt trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng hướng tới ASIAD 2026 và SEA Games 2027.

Moric trong màu áo U23 Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của nhiều người về việc anh sẽ sớm đầu quân cho một đội bóng trong nước, Moric vẫn giữ được sự tỉnh táo về lộ trình sự nghiệp, anh khẳng định:

"Tôi rất tự hào khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhưng ở giai đoạn này, tôi vẫn ưu tiên phát triển sự nghiệp tại châu Âu. Môi trường bóng đá tại đây có tính cạnh tranh rất cao, phù hợp để tôi hoàn thiện bản thân. V.League chắc chắn là một lựa chọn, nhưng có lẽ là câu chuyện của tương lai".

Sự xuất hiện của những nhân tố Việt kiều chất lượng như Antonio Moric không chỉ gia tăng sức cạnh tranh trong đội hình U23 Việt Nam mà còn mang đến những nét tươi mới trong lối chơi. Với sự tự tin và khát khao cống hiến, Moric được kỳ vọng sẽ cùng lứa cầu thủ tài năng như Đình Bắc tạo nên một hàng công bùng nổ cho bóng đá Việt Nam trong những năm tới.