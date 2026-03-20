Cầu thủ dễ mến nhất thế giới - Kante bí mật kết hôn với mẹ đơn thân có 3 con riêng, hơn mình 17 tuổi

N'Golo Kanté - cái tên từ lâu đã gắn liền với hình ảnh một trong những cầu thủ hiền lành, khiêm tốn và dễ mến nhất thế giới bóng đá - mới đây khiến người hâm mộ bất ngờ khi bí mật kết hôn với Jude Littler, người phụ nữ hơn anh tới 17 tuổi.

Đám cưới diễn ra kín đáo tại Pháp, không ồn ào truyền thông, không phô trương - đúng với phong cách sống đặc trưng của Kanté. Trong khi nhiều ngôi sao bóng đá thường gắn với sự xa hoa, tiền vệ người Pháp lại nổi tiếng vì lối sống giản dị đến mức khó tin. Anh từng được kể lại là vẫn lái chiếc xe Mini Cooper cũ kỹ suốt nhiều năm, luôn giữ thái độ khiêm nhường dù đã chinh phục gần như mọi danh hiệu lớn trong sự nghiệp.

Jude Littler - vợ của Kanté - là một nữ doanh nhân người xứ Wales, đã có ba con riêng. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người nhanh chóng trở thành chủ đề gây tò mò, nhưng với những ai hiểu về Kanté, lựa chọn này lại không quá bất ngờ.

Kante bí mật kết hôn với mẹ đơn thân hơn mình 17 tuổi

Suốt sự nghiệp, Kanté không chỉ được yêu mến vì tài năng mà còn bởi nhân cách hiếm có. Anh là nhân tố quan trọng giúp Leicester City làm nên câu chuyện cổ tích vô địch Premier League mùa giải 2015/16, trước khi tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Chelsea FC và cùng ĐT Pháp đăng quang tại FIFA World Cup 2018.

Dù thành công rực rỡ, Kanté luôn tránh xa ánh đèn sân khấu. Anh ít khi xuất hiện trên mạng xã hội, hiếm khi chia sẻ đời tư và luôn giữ cuộc sống riêng tư ở mức tối đa. Chính vì vậy, việc anh lựa chọn một người phụ nữ trưởng thành, từng trải, mang lại sự ổn định và bình yên được xem là hoàn toàn phù hợp với con người mình.

Theo những người thân cận, điều khiến Kanté gắn bó với Jude không phải là sự hào nhoáng mà là cảm giác an toàn và sự thấu hiểu. Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao với áp lực liên tục, một cuộc sống gia đình yên bình dường như là điều anh trân trọng hơn bất cứ thứ gì.

Tình yêu của Kanté vì thế cũng giống như chính con người anh - không ồn ào, không phô trương, nhưng chân thành và bền bỉ. Và có lẽ, chính sự giản dị ấy mới là điều khiến anh trở thành “cầu thủ dễ mến nhất thế giới” trong mắt người hâm mộ.