Moric - "Tiểu Modric" từ Croatia về U23 Việt Nam, nói một câu làm nức lòng người hâm mộ

Sau những buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo cánh Antonio Moric đã có những chia sẻ đầy thú vị về hành trình thích nghi, sự khác biệt giữa hai nền bóng đá và khát vọng cống hiến cho màu áo đỏ.

Dù vừa trải qua chuyến bay dài từ châu Âu và phải đối mặt với tình trạng lệch múi giờ, Moric vẫn xuất hiện trên sân tập với nụ cười rạng rỡ. Anh không giấu nổi niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được hít thở bầu không khí tại U23 Việt Nam: "Em cảm thấy rất tự hào và vui sướng khi được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Việt Nam và được tập luyện cùng các đồng đội tại đây".

Khi được hỏi về khả năng tiếp thu giáo án của Ban huấn luyện, Moric khẳng định sự tập trung cao độ là chìa khóa giúp anh bắt nhịp: "Khi thầy giải thích, em đều hiểu và lắng nghe. Em luôn cố gắng nỗ lực 100% khả năng trong các buổi tập".

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chia sẻ của Moric chính là cái nhìn khách quan về trình độ của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Anh thừa nhận sự ngạc nhiên trước tốc độ của các buổi tập tại đây: "Nếu so với cùng cấp độ U23 thì em thấy có sự khác biệt, cường độ đá ở đây cao hơn. Nhưng khi em tập cùng đội U19 thi so với đội ở châu Âu thì cường độ cũng tương đương như vậy".

Dù thừa nhận có đôi chút khó khăn về thể lực do việc di chuyển và rào cản ngôn ngữ (tiếng Việt còn hạn chế), Moric vẫn cảm thấy rất lạc quan khi tìm thấy sự tương đồng trong cách vận hành lối chơi.

Đứng trước câu hỏi về việc gia nhập V.League trong tương lai, Moric thể hiện tư duy của một cầu thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Anh cho rằng ở thời điểm hiện tại, môi trường châu Âu vẫn là lựa chọn tối ưu để rèn luyện tư duy chiến thuật và kỹ năng cá nhân.

"Sự khác biệt giữa bóng đá châu Âu và V.League là rất lớn. Tuy nhiên, không ai biết trước được tương lai. Trước mắt, em sẽ ở đây để cống hiến cho đội tuyển", Moric khẳng định.

Dù đang tập luyện cùng lứa đàn anh U23, Moric vẫn giữ được sự khiêm tốn cần thiết khi nhận định bản thân đã sẵn sàng để thi đấu cho các cấp độ U18/U19. Với sự khởi đầu thuận lợi và tinh thần quyết tâm cao, người hâm mộ đang kỳ vọng Moric sẽ sớm trở thành một nhân tố đột biến trên hàng công của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.