Có chồng vẫn bị gán ghép với Văn Toàn, Hoà Minzy lên tiếng

Sau thời gian kín tiếng chuyện tình cảm, nữ ca sĩ Hòa Minzy mới đây đã chính thức công khai chồng là quân nhân Thăng Văn Cương. Không chỉ vậy, giọng ca quê Bắc Ninh còn thoải mái cùng ông xã xuất hiện tại đơn vị, ra mắt đồng đội và nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội.

Hoà Minzy công khai chồng quân nhân gây sốt cõi mạng

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy tự hào này nhận được nhiều sự quan tâm, tuy nhiên cũng kéo theo một chi tiết quen thuộc: cư dân mạng lại nhắc đến cầu thủ Nguyễn Văn Toàn - người bạn thân suốt hơn 10 năm, từng nhiều lần được “đẩy thuyền” với Hòa Minzy. Trước đây, do nữ ca sĩ giữ kín đời tư, mối quan hệ thân thiết với Văn Toàn khiến không ít người tin rằng cả hai có tình cảm đặc biệt. Dù vậy, những người trong cuộc chưa từng xác nhận, và câu chuyện “ship couple” này dần trở thành đề tài quen thuộc mỗi khi cả hai tương tác.

Lần này cũng không ngoại lệ. Khi hình ảnh đại uý Thăng Văn Cương ra mắt gia đình Hoà Minzy, netizen tiếp tục gọi tên Văn Toàn, khiến chính chủ phải lên tiếng. Dưới phần bình luận, một cư dân mạng cảm thán: "Giấu kín thật. Khổ dân mạng cứ ghép với Toàn khi Hoà đã có chồng".

Hòa Minzy cũng thẳng thắn chia sẻ: “Thế nên đã hơn 5 lần em đăng bài và trả lời bình luận rằng bọn em không thể yêu nhau ạ hihi. Tại mọi người không tin, yêu quý ghép thôi chứ bọn em thực sự ai cũng biết rõ về nhau mà".

Câu trả lời vừa nhẹ nhàng vừa đủ “chốt hạ”, cho thấy Hoà Minzy không hề khó chịu nhưng cũng khẳng định rõ: mối quan hệ với Văn Toàn chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết lâu năm. Việc Hòa Minzy công khai cuộc sống hôn nhân ở thời điểm hiện tại cũng phần nào giúp khán giả có cái nhìn rõ ràng hơn về đời tư của cô - đồng thời khép lại những suy đoán kéo dài suốt nhiều năm xoay quanh câu chuyện “đẩy thuyền” với Văn Toàn.

Tình bạn 10 năm gắn bó của Văn Toàn và Hoà Minzy

Không phải ngẫu nhiên mà Hòa Minzy và Nguyễn Văn Toàn liên tục bị “đẩy thuyền”. Cả hai đã có hơn 10 năm gắn bó, quen nhau từ thời Văn Toàn còn thi đấu cho U19 Việt Nam, còn Hòa Minzy mới bước chân vào showbiz. Trong suốt một thập kỷ, họ đồng hành từ công việc đến cuộc sống, thậm chí nam cầu thủ từng hỗ trợ tài chính để bạn thân làm MV, còn mỗi lần nữ ca sĩ ra sản phẩm mới, anh đều tích cực chia sẻ, quảng bá.

Trên mạng xã hội, cả hai cũng không ngại công khai nhắc về nhau. Dịp sinh nhật Văn Toàn, Hòa Minzy từng viết: “Cậu là người tôi quen đầu tiên trong tất cả cầu thủ… 10 năm trước hay bây giờ cậu vẫn luôn ủng hộ tôi như thế”. Ngược lại, Văn Toàn cũng nhiều lần đăng ảnh chung kèm caption hài hước như “tạo scandal”, hay liên tục chia sẻ bài viết quảng bá sản phẩm âm nhạc của bạn thân.