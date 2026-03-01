Visual "không góc chết" của Trần Gia Bảo, thần đồng bóng đá nhận suất đặc biệt lên U19 Việt Nam, fan mê rần rần

Mới đây, HLV Yutaka Ikeuchi đã chính thức công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt 1 của đội tuyển U19 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á và vòng loại U20 châu Á 2027. Điều khiến dư luận và người hâm mộ ngạc nhiên chính là sự thiếu vắng cái tên Trần Gia Bảo – "thần đồng" đang khoác áo HAGL và là gương mặt trẻ nổi bật nhất bóng đá Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, đây nằm trong tính toán chiến thuật của Ban huấn luyện. Việc chưa triệu tập Gia Bảo ngay từ đầu nhằm mục đích tạo điều kiện cho các nhân tố mới có cơ hội thử sức. Đại diện Ban huấn luyện khẳng định, Trần Gia Bảo chắc chắn có tên trong kế hoạch chủ chốt và sẽ hội quân bổ sung vào tuần tập trung thứ hai (dự kiến từ ngày 23 đến 29/3).

Không chỉ gây ấn tượng về chuyên môn, Trần Gia Bảo còn sở hữu bộ chỉ số hình thể đáng mơ ước đối với một tiền đạo hiện đại. Ở tuổi 17, anh đã đạt tới chiều cao lý tưởng 1m82, cùng sải chân dài và khả năng càn lướt mạnh mẽ. Vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười rạng rỡ giúp Gia Bảo nhanh chóng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, được truyền thông ưu ái gọi với biệt danh "hot boy sân cỏ" thế hệ mới.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là một tư duy chơi bóng hiện đại và sự tự tin hiếm có. Gia Bảo có thể thi đấu đa năng từ vị trí tiền đạo cắm đến tiền vệ cánh, sở hữu khả năng dứt điểm sắc bén bằng cả hai chân và sự nhạy bén trong việc chọn vị trí. Đặc biệt, tính cách hoạt ngôn và tố chất thủ lĩnh giúp anh luôn là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội mỗi khi ra sân.

Tên tuổi của tiền đạo sinh năm 2008 không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước. Tháng 10/2025, tờ The Guardian (Anh) đã gây sốt khi đưa Gia Bảo vào danh sách "Next Generation 2025" – top 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới. Anh là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này, bên cạnh những ngôi sao trẻ của các học viện danh tiếng toàn cầu.