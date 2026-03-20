"Ông vua nhảy xa" sa lầy vào ma tuý, đi cướp bóc để thoả cơn nghiện

Hành trình chạy đà của Luvo Manyonga không chỉ gói gọn trong vài chục mét trước hố cát. Đó là quãng đường dài từ đáy vực của nghiện ngập, nơi anh từng tin rằng cái chết là lối thoát duy nhất, cho đến ngày trở lại đường piste với khát khao chinh phục đỉnh cao một lần nữa.

Sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột cách Cape Town khoảng một giờ di chuyển, Manyonga sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm. Anh vô địch châu Phi khi mới 20 tuổi, giành HCB tại Olympic Rio 2016, trước khi bước lên đỉnh thế giới tại Giải vô địch điền kinh năm 2017 ở London.

Nhưng phía sau ánh hào quang, anh lại chìm trong cơn nghiện một loạt ma tuý đá phổ biến ở Nam Phi. Manyonga thừa nhận từng sử dụng chất này trong thời gian nghỉ thi đấu, và đó chính là khởi đầu cho chuỗi ngày mất kiểm soát.

Manyonga từng là nhà vô địch thế giới môn nhảy xa năm 2017 (Nguồn: AFP – Getty)

Sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn bởi các án phạt. Năm 2012, anh bị cấm thi đấu 18 tháng vì dương tính với chất kích thích. Đến năm 2020, anh nhận án treo giò 4 năm do vi phạm quy định cung cấp thông tin kiểm tra doping.

Bi kịch ập đến khi mẹ anh qua đời, đẩy cuộc đời Manyonga xuống đáy. Anh rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, phạm pháp và bạo lực. Nhớ lại quãng thời gian đó, anh không giấu giếm: “Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi nghĩ cuộc đời mình cũng kết thúc. Tôi chỉ sống để tìm liều tiếp theo. Tôi cướp giật, giật điện thoại, đột nhập nhà người khác chỉ để có ma túy. Đó là quãng thời gian dưới đáy của tôi".

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2023, khi anh bị đánh bằng gậy kim loại sau một vụ trộm. Trải nghiệm cận kề cái chết khiến anh bừng tỉnh: “Khi bị đánh, tôi thấy cả cuộc đời lướt qua trước mắt. Tôi không đi lại được cả tuần. Lúc đó tôi nhận ra: phía trước chỉ còn cái chết. Tôi phải lựa chọn - hoặc tự hủy hoại, hoặc sống tiếp”.

Manyonga lớn lên trong một khu ổ chuột ở Nam Phi nhưng đã vươn lên nổi tiếng và giàu có (Ảnh: Getty)

Manyonga đã giành huy chương bạc tại Thế vận hội Rio 2016 (Nguồn: EPA)

Từ đó, Manyonga quyết định thay đổi. Anh rời môi trường cũ, cai nghiện và từng bước quay lại tập luyện sau hơn một thập kỷ lệ thuộc ma túy. Khi án cấm kết thúc vào cuối năm 2024, anh chính thức trở lại thi đấu.

Phong độ ban đầu còn khiêm tốn với cú nhảy 7,31m, nhưng dần cải thiện lên hơn 8m chỉ sau vài tháng. Thành tích 8,11m vào đầu năm nay giúp anh giành suất dự Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới tại Ba Lan.

Ở tuổi 35, Manyonga tin rằng mình vẫn còn nhiều điều để chứng minh: “Tôi biết mình vẫn còn những cú nhảy lớn và cả huy chương vàng. Trí nhớ cơ bắp không bao giờ mất. Tôi như chiếc xe đỗ 4 năm - giờ chỉ cần khởi động lại. Động cơ vẫn còn mới".

Anh cũng thẳng thắn nhìn lại quá khứ đầy sai lầm: “Tôi là con người và tôi mắc sai lầm. Tôi từng nghĩ mình kiểm soát được ma túy, nhưng không ai lừa được nó. Đó là thứ ác quỷ. Giờ tôi đã hiểu mình là ai".

Không né tránh quá khứ, Luvo Manyonga bước vào hành trình trở lại với sự nhẹ nhõm và quyết tâm. Với anh, mỗi cú nhảy giờ đây không chỉ là thành tích - mà còn là minh chứng cho việc đã thoát khỏi bóng tối của chính mình.