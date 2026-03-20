Thông tin mật về đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce: Thời gian địa điểm rõ ràng, bảo mật cực cao, khách mời lộ diện

Theo các nguồn tin từ Mail Online, cặp đôi Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa hè năm nay, trước khi mùa giải mới của NFL khởi tranh. Sau đám cưới, Travis Kelce vẫn có thể tham gia đầy đủ trại huấn luyện cùng Kansas City Chiefs, vốn dự kiến bắt đầu vào ngày 22/7.

Dù kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi chi tiết về ngày giờ và địa điểm vẫn được giữ bí mật. Ngay cả bạn bè thân thiết và người thân cũng chỉ được yêu cầu “giữ trống lịch mùa hè”, và sẽ nhận thông tin cụ thể vào sát ngày cưới.

Trước đó, người hâm mộ từng đồn đoán đám cưới có thể diễn ra tại biệt thự trị giá 17 triệu USD của Swift ở Rhode Island vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, kế hoạch dường như đã thay đổi, đặc biệt sau khi Kelce quyết định tiếp tục thi đấu thay vì giải nghệ.

Taylor Swift và Travis Kelce sẽ kết hôn vào mùa hè này

Ngôi sao bóng bầu dục này từng cân nhắc việc rời sân cỏ sau một mùa giải không như ý, nhưng cuối cùng vẫn chọn gắn bó với sự nghiệp. Anh chia sẻ rằng tình yêu với môn thể thao này vẫn còn nguyên vẹn, và việc cưới xin hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết định nghề nghiệp. Taylor Swift chưa từng gây áp lực để bạn trai từ bỏ bóng bầu dục.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị hôn lễ đang được tiến hành tích cực, với nhiều yêu cầu cụ thể từ phía nữ ca sĩ. Đáng chú ý, Swift ưu tiên một không gian tổ chức trong nhà nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Quyết định này được cho là khác biệt so với đám cưới của bạn thân Selena Gomez, nữ ca sĩ đã tổ chức lễ cưới ngoài trời cùng Benny Blanco tại California. Taylor Swift muốn tránh mọi rủi ro bị lộ hình ảnh từ bên ngoài.

Ngoài ra, toàn bộ sự kiện sẽ được ghi hình để cặp đôi có thể lưu giữ và thậm chí chia sẻ một phần khoảnh khắc với người hâm mộ. Tiệc cưới cũng được dự đoán sẽ rất hoành tráng, đúng với phong cách của Taylor.

Lễ cưới hoành tráng nhưng riêng tư nhất có thể theo yêu cầu của Taylor Swift

Danh sách khách mời quy tụ nhiều tên tuổi lớn, bao gồm đồng đội của Travis Kelce là Patrick Mahomes cùng vợ Brittany Mahomes, cũng như Selena Gomez và Benny Blanco.

Hiện tại, khi ngày cưới đang đến gần, Taylor Swift và Travis Kelce đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau nhiều nhất có thể. Cuối tuần qua, cả hai còn bị bắt gặp xuất hiện kín đáo tại các bữa tiệc hậu Oscars ở Los Angeles.

Trước đó, Travis Kelce đã cầu hôn Taylor Swift vào mùa hè năm ngoái sau hai năm hẹn hò, trong một khoảnh khắc riêng tư tại nhà riêng của anh ở Kansas. Khi công bố tin vui, Taylor Swift hài hước chia sẻ rằng: “Cô giáo tiếng Anh và thầy giáo thể dục của bạn sắp kết hôn".

Tú Tú.