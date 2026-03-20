Lý do FIFA trừng phạt LĐBĐ Israel

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức đưa ra án phạt hành chính 150.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 5 tỷ VNĐ) với Liên đoàn bóng đá Israel (IFA) do những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến vấn nạn phân biệt chủng tộc tại các giải đấu quốc nội. Quyết định này được đưa ra dựa trên những bằng chứng cho thấy IFA đã thiếu quyết liệt trong việc ngăn chặn các hành vi kỳ thị chủng tộc diễn ra một cách có hệ thống, làm tổn hại đến hình ảnh của môn thể thao vua.

Tâm điểm của cuộc điều tra nhắm vào câu lạc bộ Beitar Jerusalem – đội bóng vốn khét tiếng với lực lượng cổ động viên cực đoan. FIFA xác định IFA đã "ngó lơ" và không có biện pháp xử lý thỏa đáng trước các hành vi phân biệt đối xử lặp đi lặp lại của nhóm cổ động viên này, bao gồm việc sử dụng khẩu hiệu cực đoan và những lời lẽ xúc phạm nặng nề nhắm vào các cầu thủ người Ả Rập.

LĐBĐ Israel bị FIFA phạt (Ảnh: New Straits Times)

Hành động của FIFA là lời phản hồi trực tiếp đối với đơn khiếu nại từ Liên đoàn bóng đá Palestine gửi lên vào tháng 10/2024. Dù phía Palestine từng đề nghị đình chỉ tư cách thành viên của Israel trên bản đồ bóng đá thế giới, nhưng cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá toàn cầu hiện chỉ dừng lại ở mức phạt tài chính và cảnh cáo nghiêm khắc.

Bên cạnh khoản tiền phạt khổng lồ, FIFA cũng yêu cầu IFA phải thực hiện các biện pháp khắc phục ngay lập tức. IFA bắt buộc phải treo băng rôn mang thông điệp “Bóng đá kết nối thế giới - Không phân biệt đối xử” trong ít nhất ba trận đấu sân nhà tiếp theo thuộc hệ thống giải của FIFA. Một phần ba số tiền phạt (khoảng 50.000 franc) sẽ được trích ra để triển khai các chương trình phòng chống phân biệt đối xử và thúc đẩy sự hòa nhập của các cầu thủ Ả Rập trong môi trường bóng đá Israel.

Án phạt lần này được xem là lời nhắc nhở đanh thép của FIFA đối với tất cả các liên đoàn thành viên về việc duy trì tinh thần thể thao cao thượng và sự bình đẳng trong bóng đá.