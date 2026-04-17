Cầu thủ bóng đá có pha 'tự huỷ' gây sốc: Đe doạ đánh bom máy bay khi bay cùng đội bóng, bị còng tay ngay tức khắc

Jesús David Emiliano Endrizzi, 32 tuổi, đang đối mặt với nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ Gimnasia y Esgrima de Jujuy thuộc giải hạng hai Argentina vì những cáo buộc xảy ra trong chuyến đi tập huấn của đội bóng khắp cả nước. Một hành động tưởng chừng là đùa giỡn trên máy bay đã biến thành thảm họa pháp lý và nghề nghiệp đối với cầu thủ này.

Sự cố xảy ra khi câu lạc bộ Gimnasia y Esgrima de Jujuy đang chuẩn bị di chuyển để thi đấu vòng 9 giải hạng Nhì Argentina (Primera Nacional) gặp Agropecuario. Emiliano Endrizzi được cho là đã hét lên "bom" khi máy bay chuẩn bị cất cánh từ San Salvador de Jujuy, ở Tây Bắc Argentina.

Ngay sau lời đe dọa có bom từ cầu thủ này, toàn bộ sân bay đã được đặt trong tình trạng báo động. Đội chuyên trách chất nổ lập tức vào cuộc, tiến hành rà soát toàn diện máy bay và cơ sở hạ tầng. Dù không tìm thấy thiết bị nổ nào, nhưng toàn bộ hoạt động tại sân bay đã bị đình trệ. Hàng loạt gia đình và hành khách khác bị ảnh hưởng trực tiếp, tạo nên một khung cảnh bất ổn trước giờ khởi hành.

Emiliano Endrizzi bị còng tay áp giải khỏi máy bay (Ảnh: X)

Emiliano Endrizzi gây sốc khi hét lên chữ "Bom" khi bay cùng đội bóng, hệ thống an ninh hàng không lập tức được kích hoạt để rà sát nguy cơ đánh bom (Ảnh: X)

Emiliano Endrizzi đối mặt với thảm hoạ pháp lý và có thể bị đuổi khỏi đội bóng sau pha "vạ miệng" (Ảnh: IGNV)

Ngay sau đó, cầu thủ vạn miệng này bị lực lượng an ninh còng tay áp giải khỏi máy bay. Danh tính của anh được xách định là Emiliano Endrizzi, hậu vệ trái 32 tuổi và là trụ cột quan trọng của đội bóng từ năm 2023.

Trong bối cảnh đội bóng đang nỗ lực tranh suất playoff thăng hạng, việc mất đi một hậu vệ then chốt theo cách không thể tin nổi này đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch của ban huấn luyện.Chuyến bay bị gián đoạn không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội mà còn làm xáo trộn hoàn toàn lịch trình thi đấu quan trọng sắp tới.

Tại Argentina, những hành vi đe dọa an ninh hàng không được xử lý vô cùng nghiêm khắc. Endrizzi có thể phải đối mặt với tội danh "gây hoảng loạn công cộng". Tùy theo kết quả điều tra, cầu thủ này có thể bị phạt tiền rất nặng hoặc phải chịu các hạn chế về pháp lý, thậm chí là phạt tù.

Phía câu lạc bộ và liên đoàn bóng đá cũng đang xem xét các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc. Một hành động bồng bột vượt ra ngoài phạm vi bóng đá này hoàn toàn có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chuyên nghiệp của hậu vệ 32 tuổi.

Hiện tại, nguyên nhân thực sự đằng sau hành động của Emiliano Endrizzi vẫn đang được làm rõ. Tuy nhiên, đây chắc chắn là bài học đắt giá cho bất kỳ ai có ý định đem an ninh hàng không ra làm trò đùa.