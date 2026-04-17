Hậu trường Văn Thanh bật khóc khi cầu hôn "chị đẹp phòng gym"

Sau thời gian dài kín tiếng, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã chính thức chuẩn bị "về chung một nhà" với bạn gái Trần Bích Hạnh. Khoảnh khắc cầu hôn xúc động vừa được hé lộ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ "nửa kia", chàng hậu vệ mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam đã không kìm được xúc động và bật khóc vì hạnh phúc. Hình ảnh Văn Thanh rơi lệ trong giây phút cầu hôn thành công cho thấy một cầu thủ đầy tình cảm đằng sau vẻ ngoài gai góc trên sân cỏ.

Trên trang cá nhân, Văn Thanh cũng đã gửi gắm những lời ngôn tình đến bạn gái: “Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới. Em chính là món quà quý giá nhất từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại”.

Vợ sắp cưới của Văn Thanh là Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993), hơn nam cầu thủ 3 tuổi. Cô là một gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng gym và làm đẹp với biệt danh "hot girl phòng gym". Không chỉ sở hữu ngoại hình gợi cảm, sắc sảo, Bích Hạnh còn được đánh giá cao bởi tài năng kinh doanh độc lập.

Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào đúng ngày 14/4/2025. Sau tròn một năm bên nhau, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân trong sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và bạn bè. Văn Thanh là cái tên tiếp theo của "thế hệ vàng" Thường Châu lập gia đình, nối tiếp những đồng đội thân thiết như Duy Mạnh, Quang Hải và Đức Huy. Sự kiện này hứa hẹn sẽ là một "siêu đám cưới" quy tụ dàn sao đình đám của bóng đá Việt Nam trong năm 2026.

