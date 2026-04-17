Diễn biến mới vụ Joola kiện các hãng vợt: Đòi bồi thường gấp 3, cấm vĩnh viễn các sản phẩm vi phạm

Theo thông tin từ trang tin chuyên về pickleball Speak Pickleball, Joola đang tiếp tục theo đuổi quyết liệt vụ kiện vi phạm bằng sáng chế đối với nhiều hãng sản xuất vợt.

Đáng chú ý, ngoài yêu cầu bồi thường thiệt hại thông thường, Joola còn đề nghị tòa án áp dụng mức phạt nặng hơn rất nhiều. Cụ thể, hãng vợt muốn khoản bồi thường gấp 3 lần so với thiệt hại thực tế, 1 con số khổng lồ với tất cả các hãng vợt bị kiện.

Không dừng lại ở đó, Joola cũng yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn, nhằm ngăn các bị đơn tiếp tục sản xuất và kinh doanh những mẫu vợt bị cho là vi phạm công nghệ. Nếu được chấp thuận, động thái này có thể khiến nhiều sản phẩm trên thị trường buộc phải dừng bán.

Một yêu cầu nữa của Joola là các hãng vợt trong danh sách phải hoàn trả toàn bộ chi phí pháp lý liên quan trong quá trình theo đuổi vụ kiện.

Hiện vụ việc vẫn chưa có phán quyết cuối cùng nhưng chắc chắn yêu cầu mạnh tay này của Joola sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thị trường vợt pickleball trong thời gian tới.