Tân HLV đội tuyển nữ Việt Nam tri ân HLV Mai Đức Chung: Đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 34

Sáng 17/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam - ông Hoàng Văn Phúc.

Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc được VFF đưa ra sau quá trình xem xét kỹ lưỡng và tham vấn ý kiến từ Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia. Theo Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, ông Phúc là người có kinh nghiệm chuyên môn dày dặn và đặc biệt am hiểu sâu sắc về nền bóng đá nước nhà.

Trong ngày nhận nhiệm vụ, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được giao phó trọng trách dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Ông cũng dành những lời tri ân sâu sắc đến người tiền nhiệm, HLV Mai Đức Chung.

"Những đóng góp to lớn của HLV Mai Đức Chung, đặc biệt là dấu mốc lịch sử đưa đội tuyển đến World Cup 2023, là nền móng vững chắc cho bóng đá nữ Việt Nam. Tôi coi đó là động lực để bản thân và các học trò tiếp tục kế thừa, phát triển và hướng tới những đỉnh cao mới," HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

HLV Hoàng Văn Phúc bắt tay HLV Mai Đức Chung

Thực tế, ông Phúc không phải là gương mặt xa lạ với các cầu thủ nữ. Với vai trò trợ lý cho HLV Mai Đức Chung từ tháng 9/2024, ông đã có cơ hội đồng hành cùng đội tuyển qua các giải đấu quan trọng như SEA Games 33 và Vòng chung kết châu Á. Sự am hiểu về năng lực, bản lĩnh và phong cách thi đấu của từng cá nhân được kỳ vọng sẽ giúp ông sớm bắt nhịp và tạo ra sự ổn định cho đội bóng.

Hướng tới HCV tại SEA Games 34

Dù phía trước là nhiều thử thách khi các đối thủ trong khu vực như Philippines hay Thái Lan đang đầu tư mạnh mẽ, tân HLV trưởng vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào tinh thần và bản sắc của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất mà chiến lược gia này cùng VFF nhắm tới chính là tấm Huy chương Vàng SEA Games 34.

"Từ đây đến hết năm 2026, tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản. Hướng tới SEA Games 34 tại Malaysia (2027), bản thân tôi đặt mục tiêu giành lại huy chương vàng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh tại đấu trường châu Á và thế giới", HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu tại lễ công bố

HLV Hoàng Văn Phúc (sinh năm 1964) là một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm với xuất thân từ những đội bóng danh tiếng như Thể Công và Đường sắt Việt Nam. Sau khi giải nghệ vào năm 1996, ông theo đuổi sự nghiệp cầm quân chuyên nghiệp và sở hữu bằng Pro của AFC.

Tên tuổi của ông gắn liền với chức vô địch V.League 2017 lịch sử cùng Quảng Nam FC, bên cạnh thời gian dẫn dắt Hà Nội ACB, Sài Gòn FC và đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Hà Nội FC. Ở cấp độ đội tuyển, ông giành chức vô địch U16 Đông Nam Á và từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam giai đoạn 2013. Với việc chuyển sang làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung từ tháng 9/2024, ông Phúc đã có bước đệm để thấu hiểu các "cô gái kim cương", sẵn sàng cho nhiệm vụ kế thừa và đưa bóng đá nữ Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới.