Messi thâu tóm đội bóng Tây Ban Nha, tham vọng ông bầu đối đầu trực tiếp với Ronaldo

Ở tuổi 38, trong khi nhiều đồng nghiệp chọn con đường cầm quân trên băng ghế huấn luyện, Lionel Messi đã chính thức khẳng định tầm nhìn chiến lược của mình bằng việc thâu tóm hàng loạt câu lạc bộ (CLB) từ Nam Mỹ đến châu Âu, xây dựng một hệ sinh thái bóng đá xuyên lục địa.

"Bộ sưu tập" 4 đội bóng

Mới đây nhất, siêu sao người Argentina đã hoàn tất việc mua lại 100% cổ phần của UE Cornellà, một đội bóng có trụ sở tại Catalonia. Hiện đang thi đấu tại giải hạng năm Tây Ban Nha và đang đứng vị trí thứ 3 trong cuộc đua thăng hạng, UE Cornellà được đánh giá là một "mỏ vàng" về đào tạo trẻ. Việc sở hữu CLB này giúp Messi duy trì tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Tây Ban Nha, đồng thời tận dụng hệ thống vệ tinh để tìm kiếm tài năng.

Messi mua đứt đội bóng hạng 5 Tây Ban Nha

Tính đến tháng 4/2026, UE Cornellà là mảnh ghép thứ tư trong đế chế của Messi, trải dài qua 4 quốc gia:

Tại Mỹ: Messi là đồng sở hữu của Inter Miami CF. Đây là dự án thành công nhất về mặt thương mại, nơi anh không chỉ nâng tầm giải đấu MLS mà còn trực tiếp mang về những danh hiệu lịch sử với tư cách là đội trưởng.

Tại quê nhà Argentina: "El Pulga" sở hữu Leones de Rosario. CLB đang thi đấu tại giải hạng tư và hiện xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, tràn trề hy vọng thăng hạng lên hạng ba. Đây được xem là cách Messi tri ân vùng đất Rosario, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Tại Uruguay: Kết hợp cùng người bạn thân Luis Suárez, Messi đồng sở hữu Deportivo LSM (Luis Suárez - Messi). Đội bóng đã thể hiện sự tiến bộ thần tốc khi thăng hạng từ hạng tư lên hạng ba chỉ trong thời gian ngắn và đang tiếp tục mục tiêu tiến lên chuyên nghiệp hóa hoàn toàn.

Messi đang sở hữu tới 4 đội bóng (Ảnh: FBNV)

Động thái thâu tóm UE Cornellà của Messi cũng được giới chuyên môn so sánh với Cristiano Ronaldo. Trong khi Ronaldo bắt đầu dấn thân vào các dự án đầu tư bóng đá tại châu Âu, Messi đã nhanh chóng thiết lập một mạng lưới các câu lạc bộ vệ tinh rộng khắp, tạo nên một cuộc đua mới giữa hai huyền thoại trên cương vị những "ông bầu" quyền lực.