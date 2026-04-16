Chi tiền triệu mua vợt pickleball rồi "pass" lại nửa giá, người chơi ồ ạt thanh lý vợt vì sao?

Sau một thời gian bùng nổ và chiếm lĩnh thị trường thể thao Việt Nam, bộ môn Pickleball đang đối mặt với một cuộc "sàng lọc" gắt gao. Trên MXH, hình ảnh những sân chơi nườm nượp người check-in dần được thay thế bởi hàng loạt bài đăng thanh lý dụng cụ trên các hội nhóm.

Thị trường chuyển nhượng vợt cũ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không khó để bắt gặp những dòng trạng thái như: "Nghỉ chơi pass nhanh", "Vợt mới đánh 2 buổi 99%", "Cần ra đi em Joola đẹp keng vì chấn thương"...

Muôn vàn những lý do thanh lý vợt

Những cây vợt cao cấp từ các thương hiệu lớn như Joola, Wika hay Kamito, vốn có giá hàng triệu đồng nay được rao bán lại với giá giảm sâu từ 30% đến 50%, thậm chí có trường hợp giảm tới 80% để "đẩy" hàng nhanh.

Câu chuyện của bạn Đinh Mai (27 tuổi, Hà Nội) với 3 cây vợt nằm im nơi góc nhà vì "bạn bè nghỉ hết rồi" là minh chứng rõ nhất cho việc dụng cụ đắt tiền cũng không giữ chân được người chơi.

“Trong nhà mình giờ còn 3 cây vợt không dùng đến cũng không biết cho ai vì bạn bè cũng nghỉ chơi pickleball hết rồi. Ban đầu tụi mình hứng thú rủ nhau đi tập, được hai tháng thì bận công việc, gia đình lâu dần cũng chán nên bỏ luôn. Giờ 3 cây vợt của mình đang ở góc nhà”, Đinh Mai cho biết.

Chị Mai khoe 3 cây vợt mới cứng chưa dùng đến (Ảnh: NVCC)

Vì sao người chơi "đứt gánh giữa đường"?

Làn sóng rút lui này không đến từ sự lỗi thời của bộ môn, mà đến từ các nguyên nhân chủ quan của lớp người chơi phong trào. Nhiều người chơi dừng vì hết hiệu ứng "đám đông" (fomo). Có người đến với sân tập vì tò mò hoặc vì những khung hình check-in lung linh. Khi bộ ảnh đã đủ, sự tò mò đã hết, họ nhanh chóng nhận ra môn thể thao này cũng cần sự kiên trì và mồ hôi. Pickleball có tính kết nối rất cao. Khi một vài người trong nhóm nghỉ vì bận việc, chăm con hoặc cảm thấy "chán", những người còn lại cũng mất đi động lực ra sân. Ngoài tiền vợt, chi phí thuê sân bãi và trang phục cũng là một gánh nặng tài chính nếu người chơi không thực sự tìm thấy giá trị sức khỏe để đầu tư lâu dài. Cũng có nhiều người chơi không thể đảm báo sức khoẻ để tiếp tục gắn bọ với bộ môn này.

Pickleball đang "hạ nhiệt" hay đang "đi vào thực chất"?

Việc người chơi ồ ạt thanh lý vợt không hẳn là dấu hiệu của việc bộ môn này đang lụi tàn. Thay vào đó, giới chuyên môn nhìn nhận đây là quá trình sàng lọc cần thiết. Lớp người chơi theo phong trào rút lui, nhường chỗ cho những người thực sự đam mê và coi đây là môn thể thao rèn luyện sức khỏe bền vững.

Các giải đấu phong trào và chuyên nghiệp vẫn tiếp tục được tổ chức, số lượng sân bãi vẫn tăng trưởng nhưng tập trung vào chất lượng phục vụ và cộng đồng người chơi thực thụ thay vì chỉ phục vụ nhu cầu "sống ảo".

Pickleball tại Việt Nam có lẽ đã đi qua giai đoạn bùng nổ "ảo", nơi người ta đến sân vì tò mò hơn là vì vận động. Làn sóng thanh lý vợt chính là "nốt trầm" tất yếu sau một "bản nhạc" quá sôi động của pickleball. Sau cuộc sàng lọc, pickleball sẽ không mất đi nhưng nó sẽ tồn tại theo một cách chuyên nghiệp hơn trong tay những người thực sự yêu mến nó.